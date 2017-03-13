Hollanda'nın tırından uyuşturucu ham maddesi çıktı

Edirne’de jandarma tarafından durdurulan ve Hollanda firmasına ait faturalarda kağıt yüklü olduğu beyan edilen bir tırın dorsesinde 9 milyon TL değerinde eroin yapımında kullanılan asit anhidrit ele geçirildi. Tırda ayrıca yurda kaçak olarak sokulan binlerce liralık oto yedek parçasına da el konuldu.

9 MİLYON TL DEĞERİNDE EROİN HAM MADDESİ

Cumhuriyet savcısının talimatı ve alınan arama kararına istinaden araçta yapılan aramada, 260 bidon içerisinde 5 bin 692 litre, 9 milyon TL değerinde eroin yapımında kullanılan asit anhidrit maddesi ele geçirildi. Araçta ayrıca, 185 adet 92 bin 500 TL değerinde motor şanzımanı, 25 adet 75 bin TL değerinde otomobil motoru, 129 adet 51 bin 600 TL değerinde silindir kapağı, 151 adet 453 bin TL değerinde araç beyni, 81 adet 8 bin 100 TL değerinde araç gösterge paneli, 142 adet 28 bin 400 TL değerinde krank mili, 26 adet 5 bin 200 TL değerinde vites dişlisi, 181 adet 18 bin 100 TL değerinde marş dinamosu, 242 adet 96 bin 800 TL değerinde klima, 172 adet 17 bin 200 TL değerinde şarj motoru, 23 adet 460 TL değerinde stop farı, 46 adet 13 bin 800 TL değerinde sibop kapağı olmak üzere toplam 860 bin 160 TL değerinde araç parçası ele geçirildi.

Şüpheli E.D.’nin sevk edildiği adli mercilerce ifadesi alınarak serbest bırakıldığı öğrenildi.