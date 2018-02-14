Hollanda'nın yalancı bakanı istifa etti

Hollanda'da hükümetin büyük ortağı Liberal Sağ Parti'nin (VVD) genel başkanlığını da yapan Halbe Zijlstra, söylediği yalanın ortaya çıkmasından dolayı görevinden istifa etti.

"PUTİN İLE GÖRÜŞTÜM" YALANI

Partisinin 2016'daki kongresinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova dışındaki bir kır evinde görüştüğünü söyleyen Zijlstra, pazartesi günü konuyu araştıran Volkskrant. gazetesine yalan söylediğini itiraf etmişti.

Zijlstra, görüşmede Putin'in Ukrayna, Beyaz Rusya, Baltık ülkeleri ve Kazakistan'ı da içeren bir "Büyük Rusya'yı" hedeflediğini öne sürmüştü.

Böyle bir görüşmeye katılmadığını söyleyen Hollandalı bakan, görüşmenin içeriğini kendisine aktaran kaynağını korumak adına yalan söylediğini açıklamıştı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ

Hollanda Meclisi'nde Salı akşamı yapılacak oturum öncesi bir açıklama yapan Halbe Zijlstra, "Putin'le görüşme yalanı, siyasi hayatımda yaptığım en büyük yanlıştı. Hollanda, bütün şüphelerden uzak bir dışişleri bakanını hak ediyor." dedi.

Zijlstra, bakanlıktan istifasını Kral Willem Alexander'e sunma dışında bir seçenek görmediğini vurgulayarak, politikayı da bıraktığını açıkladı.

Zijlstra ile aynı partiye mensup olan Başbakan Mark Rutte ise üzgün. "Halbe, benim için hala 1 numara" diyen Rutte, VVD'yi muhteşem bir şekilde yönettiğini savundu.