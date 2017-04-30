Hollande: Aşırı sağa karşı Macron'a oy verin

Avrupa Birliği toplantısı için Brüksel'de bulunan Hollande, yaptığı açıklamada, "Bu cumhuriyetçi güçler için tartışma konusu olmamalı: 7 Mayıs'ta, Macron yazılı pusulayı alacağız ve bunun aşırı sağın engellenmesi olarak değerlendireceğiz." dedi.

Hollande, Macron'un hem ülkesinin hem de Avrupa'nın çıkarlarını koruyarak, Almanya'nın iyi bir ortağı olacağını da kaydetti.

Fransa'da 23 Nisan'da düzenlenen ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluk sağlanamamış, oyların yüzde 24,01'ini alan Emmanuel Macron ve yüzde 21,30'unu alan Marine Le Pen, ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.

Son kamuoyu yoklamalarında önde görünen Macron, Cumhurbaşkanı Hollande'ın yanı sıra merkez sağ ve merkez soldan ikinci tur için önemli oranda destek alırken, Le Pen'e verilen destek zayıf kalmış, bunun üzerine Le Pen, başbakanlık karşılığında ilk turda yüzde 4,7 oy alan muhafazakar sağcı aday Ayağa Kalk Fransa (DLF) Partisi Başkanı Nicolas Dupont-Aignan ile anlaşmıştı.

Marine Le Pen ve Emmanuel Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.