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Hollande, coplu tecavüze uğrayan genci ziyaret etti

Paris'te polislerin coplu tecavüzüne uğrayan genci ziyaret eden Hollande, geçmiş olsun dileklerini iletti.

08.02.2017 - 16:56
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Hollande, coplu tecavüze uğrayan genci ziyaret etti

Fransa'nın başkenti Paris'te polislerin copla 22 yaşındaki gence tecavüz etmesinin yankıları sürüyor.

COPLU TECAVÜZ MAĞDURU

2 gündür sokaklarda yaşanan eylemlerde, protestocular "Tecavüzcü polis" sloganları atıyor.

Ülkedeki gerginliği dindirmek isteyen Cumhurbaşkanı Hollande ise, coplu tecavüze uğrayan genci hastanede ziyaret etti.

Gence geçmiş olsun dileklerini ileten Hollande, süreç boyunca gencin yanında duracaklarını söyledi.

Hollande, coplu tecavüze uğrayan genci ziyaret etti

Hollande, coplu tecavüze uğrayan genci ziyaret etti VİDEO

ORTALIĞI YAKIP YIKTILAR

Pazartesi gecesi yaşanan olaydan sonra bazı bölgelerde isyan çıkmış, protestocular ev ve arabaları ateşe vermişti.

Hollande, coplu tecavüze uğrayan genci ziyaret etti

Hollande, coplu tecavüze uğrayan genci ziyaret etti

Hollande, coplu tecavüze uğrayan genci ziyaret etti

Fransa'da polisler 22 yaşındaki gence copla tecavüz etti VİDEO

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