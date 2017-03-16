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Hollande ve Merkel'den Türkiye karşıtı bildiri

Fransa Cumhurbaşkanı ve Almanya Başbakanı, Türkiye'nin yaptığı Nazi kıyaslamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

16.03.2017 - 16:42
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Hollande ve Merkel'den Türkiye karşıtı bildiri

HOLLANDE MERKEL

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, ortak açıklama yaparak Türkiye'ye karşı tavır aldı.

ORTAK YAZILI AÇIKLAMA YAPTILAR

İki lider yaptıkları ortak yazılı açıklamada Türkiye'deki anayasa referandumu hakkındaki Avrupa ülkelerinde yapılacak toplantılara izin verilmemesinin ardından Ankara'nın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerini Nazi dönemiyle kıyaslamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

"NAZİ DENİLEN ÜLKELERLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİM"

Liderler Türkiye ile kriz konusunu konuyu görüştüklerini belirtirken, Hollande, Fransa'nın Almanya ile Türkiye'nin Nazi veya faşist olarak nitelediği diğer Avrupa Birliği ülkeleri ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

İKİ LİDER TÜRKİYE KARŞISINDA GÖRÜŞ BİRLİĞİNDE

İkili, Fransa ve Almanya'da yapılacak anayasa referandumu hakkındaki organizasyonların, bundan sonra ancak Fransız ve Alman yasalarına sıkı sıkıya bağlı kalınması halinde yapılabileceği konusunda Merkel ile görüş birliğinde olduklarını açıkladı.

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