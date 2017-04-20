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Hollande'a seslendiler: Görevden ayrılmadan OHAL’i kaldır

Fransa’da bir kısım aydın Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’dan görevinden ayrılmadan önce olağanüstü hali sonlandırmasını talep etti.

20.04.2017 - 11:42
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Hollande’a mektup gönderen 10 sivil toplum örgütü yöneticisi ve 42 akademisyen, Hollande’ın anayasaya göre kamu yönetiminin düzgün işlemesi ve devletin devamından sorumlu olduğuna işaret etti.

TERÖRLE MÜCADELEDE ETKİSİ AZ

Olağanüstü halin ilan edildiği 14 Kasım 2015’ten bu yana Fransa’nın 500 gündür istisnai ve zaman limiti olması gereken bir rejim altında yaşadığına işaret edilen mektupta, bu rejimin faydalarının yeterince açık olmadığı, terörle mücadeledeki etkisinin az olduğu kaydedildi.

Mektupta, “Görev süreniz bitmeden olağanüstü hali kaldırarak hukuk düzenini korumak görevinizdir ve buna yapmaya yetkiniz vardır” denildi.

"TARİH SİZİ YARGILAR"

Hollande’ın tarihi bir sorumluluğa sahip olduğuna işaret edilen mektupta, eğer olağanüstü hal kaldırılmazsa tarihin Hollande’ı yargılayacağı savunuldu.

Paris’te 13 Kasım 2015’te 130’dan fazla kişinin öldüğü ve DEAŞ’ın üstlendiği saldırının ardından ilan edilen olağanüstü hal, ülkede bu yıl yapılacak cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerini de kapsayacak şekilde 15 Temmuz 2017’ye kadar uzatılmıştı.

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