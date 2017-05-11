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Hollande'ın emekli maaşı belli oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, emekli olduğunda yaklaşık 15 bin 144 avro maaş alacak.

11.05.2017 - 04:46
  1. Haberler
  2. Politika
Hollande'ın emekli maaşı belli oldu

Görevini, pazar günü seçilmiş cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a resmen bırakacak Hollande'ın emekliliğinde alacağı maaş ve yardımlar belli oldu.

Buna göre Hollande, eski cumhurbaşkanı olması dolayısıyla 5 bin 200 avro maaş alacak.

Parlamenter, yerel seçilmiş yönetici, avukat ve müfettiş olarak görev yapmasından da kaynaklanan ödemelerle birlikte Hollande'ın maaşı aylık 15 bin 144 avroyu yani yaklaşık 59 bin Türk Lirası'nı bulacak.

GÖREVDEYKEN DAHA AZ ALIYORDU

Hollande görevde iken ise 14 bin 910 avro maaş alıyordu.

Kendisinden önceki cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin görevdeyken aldığı maaş ise 21 bin 300 avro idi.

Bu maaşın yanı sıra kendisine tahsis edilen evlerde de oturabilecek olan Hollande, buralar için herhangi bir ödeme yapamayacak. Hollande'ın aynı zamanda yedi kişilik sürekli personeli olacak.

Hollande'ın eski devlet başkanı olmasından kaynaklanan faaliyetleriyle ilgili seyahat ve resepsiyon giderleri de devlet bütçesinden karşılanacak.

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