Hollywood film stüdyoları

Selen KALDIRIM / [email protected]

Film deyince herhalde hepimizin aklına stüdyolarıyla kendine hayran bırakan Hollywood geliyor. Sinema sektörünün babası diyebileceğimiz bu şehir tam anlamıyla bir set ortamıyla kaplı. Hani o izlediğiniz uçmalı kaçmalı aksiyon filmleri, dev canavarların ağzınızı açık bırakan sahneleri var ya; işte bu stüdyolarda çekildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK FİLM STÜDYOLARI

Dünyanın en büyük film yapım şirketi olma özelliğiyle bilinen 'Universal Studios' dünya çapında bir şöhrete sahip. Burada dudak uçuklatan bütçelerle çekilen yüzlerce film var. California olsun, Los Angeles olsun; bu şehirler dünyanın sinema yapımlarıyla tanınmış bir numaralı yerleri. Burada bulunan platolarda gezerken kendinizi bir anda Kara Şimşek ya da Dünyalar Savaşı filminin içinde bulabilirsiniz.

HAYRANI OLDUĞUNUZ KARAKTERLERLESİNİZ

Hayranı olduğunuz karakterlere yakın olmanın vereceği heyecan bir yana, devasa kurguların ve kostümlerin arasında tura çıkıyorsunuz. Muhtemelen ağzınızı açık bırakan o sahnenin nasıl bir ortamda çekildiğini gördüğünüzde "Demek ki böyle çekmişler’’ diye bir tepki vereceksiniz.

2 GÜNLÜK ÜCRET 130 DOLAR

2 günlük bilet için yaklaşık 130 dolar ödeyeceğiniz stüdyolar kuruşu kuruşuna değecek. Girmedik delik bırakmak istemiyorsanız bayılın 270 doları, bütün aktivitelerini deneyimleyin.

KAMERA ARKASINDA DEVASA KURGULAR

Kovboy kasabaları, denizden çıkan köpekbalıkları, yaşanan 8.3 şiddetinde sanal depremler, patlayan bombalar, yıkılan metro istasyonları, sel baskınları, fırtınalar, uçak kazaları derken, devasa kurgularla çekilmiş filmlerin kamera arkasına birebir şahit oluyorsunuz.

GİTMEDEN DİKKAT EDECEKLERİNİZ

Biletler internetten kredi kartıyla alındığında indirimli oluyor.

Koca stüdyoyu 1 güne sığdıracağınıza az daha fazla ödeyip 2 günlük bilet alın, rahat rahat gezin.

Gideceğiniz günün açılış ve kapanış saatlerine ve o gün park içinde yapılan ekstra etkinliklere biletinizi almadan bakın.

Mümkünse sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkın, gün size kalsın.

HER AN HER ŞEY OLABİLİR

İçeri girdikten sonra sizi dev bir sinema dünyası bekliyor. Tanıdığınız bildiğiniz, hayranı olduğunuz ne kadar karakter varsa yürürken karşılaşmanız an meselesi. Elinizde dondurmayla ilerlerken Tarzan’ı falan görebilirsiniz. Ya da sağınıza solunuza bir uçak düşebilir, sel basabilir, adam vurulabilir. Siz bozuntuya vermeden devam edin.

PROGRAM EKRANLARI

Şöyle biraz etrafınıza bakının her yerde ekranlar var. Bu ekranlarda yapılacak aktivitelerin saat ve programları gösteriliyor.

NEFES KESEN 3D ZEVKİNİ YAŞAYIN

Yapılan aktivitelerde en zevkli olanları 3D gösterimler. Hem hareket halindesiniz hem de gözünüzde bir aksiyon filmi dönüyor. Film karakterleriyle hologram şeklinde burun buruna geldiğiniz bile olacak. Mutlaka deneyin.

GERÇEK HOLLYWOOD YILDIZLARINI GÖREBİLİRSİNİZ

Eğer hayattaki şansınıza güveniyorsanız, gittiğiniz dönemde çekilen bir film anına denk gelebilir, dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarıyla karşılaşabilirsiniz. Yani Jason Statham’la bir selfie fena olmazdı.

ÖRNEK BİR STÜDYO GEZELİM: HARRY POTTER

Giderseniz nasıl bir deneyim yaşayacaksınız, gelin bir stüdyo ile o anı yaşayalım. Hepimizin bildiği bir şey olsun; mesela Harry Potter stüdyosuna gidelim.

OYNAYAN TABLOLAR, GİZEMLİ DUVARLAR…

Burada Hogwarts’un şatosundan Potter’ın pelerinini bile göreceksiniz. İlk olarak Hogwarts’ın içine giriyorsunuz. Oynayan tablolar, gizemli duvarlar, hepsi orada olacak. İçerde Harry, Hermonie ve sarışın gıcık çocuk Ron’un hologramlarına selam veriyorsunuz. Birbirleriyle konuşan karakterleri gördüğünüzde adeta filmin içinde gibi hissedeceksiniz.

HARRY’NİN SÜPÜRGESİYLE UÇUN

Hogwarts şatosunda Harry Potter and the Forbidden Journey adlı 3-D deneyime bayılacaksınız. Bu olayda ayaklarınız yere değmeden bir koltuğa oturuyorsunuz ve süpürgeyle uçmaya başlıyorsunuz. Bazen karşınıza ruh emiciler çıkıyor, bazen Harry ile yan yana geliyorsunuz.

GECE HAYATI DA VAR

Film gezinizi bitirdikten sonra eğer dans kulüplerinden hoşlanıyorsanız saat 23:00 den sonra ‘Saddle Ranch’ lokantasına gidin. Burası gece 23:00'dan sonra dans kulübüne dönüşüyor ve içeride pek çok genç keyifli vakit geçiriyor. En sevdiğiniz…

BİRAZ TUZLU AMA GÖRÜLMEYE DEĞER

Amerika’da hem Orlando’da, hem de Los Angeles Hollywood’da bulunan Universal Studios parkını fırsatınız varsa kesinlikle görmenizi öneririm. ‘’Hollywood’a gittik de stüdyosu kaldı’’ diyor olabilirsiniz; haksız da sayılmazsınız. Git, gez, gel yapmak için biraz tuzlu bir şehir olsa da, turnayı gözünden vurduğunuz, zam döneminizde ve ya miras kaldığında falan bir düşünün.

(TEMSİLİ SİZ)