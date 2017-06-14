Hollywood korsana karşı koalisyon kurdu

ABD film endüstrisinde faaliyet gösteren stüdyolarla yapımcılık ve dağıtım şirketlerinin, korsan film yayını ve dağıtımına karşı "Yaratıcılık ve Eğlence Birliği" (ACE) adlı bir koalisyon kurduğu duyuruldu.

ACE'den yapılan açıklamada, sanat alanında fikri yaratıcılık haklarının küresel piyasalarda korunması gerektiğinin altı çizilirken, internet üzerinden yapılan korsan yayın ve paylaşımların azaltılmasının hedeflendiği vurgulandı.

ABD'DE FİLM VE MEDYA SEKTÖRÜNÜN KATKISI 1,2 TRİLYON DOLAR

Açıklamada, sadece ABD'de film ve medya endüstrisinin ekonomiye katkısının yılda 1,2 trilyon dolar olduğunun tahmin edildiği bilgisine yer verilirken, sektörün ülkede her yıl 5,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağladığı aktarıldı.

Geçen sene dünya genelinde insanların yaklaşık 5,4 milyar kere film ve televizyon yapımlarını internetten indirdiği tahmini yapılırken, internetten yasa dışı yayın yapan sitelerin de 21,4 milyar kere ziyaret edildiğinin altı çizildi.

ACE'nin, Amerika Sinema Birliğiyle (MCAA) iş birliği içinde korsana karşı savaşacağı belirtilirken, emniyet güçleriyle de ortak hareket edeceği bildirildi.

Toplam 30 üyesi bulunan ACE'de, Hollywood'un önde gelen stüdyolarından Metro-Goldwyn-Mayer, Twentieth Century Fox, Walt Disney ve Warner Bros'un yanı sıra küresel internet televizyon ağı Netflix ve e-ticaret devi Amazon yer alıyor.