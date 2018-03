Hollywood protestosu billboard'larda

Dünyanın film sektörüne yön veren Hollywood'da her gün farklı bir itiraf, yüzleşme ve bunların protestoları yaşanıyor.

BOL PROTESTOLU BİR OSCAR GECESİ YAŞANACAK

Bu yıl 90'ıncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri Töreni'ne sayılı günler kala, Oscar'a 7 dalda aday olan 'Three Billboards Outside Ebbing Missouri' (3 Billboard, Ebbing çıkışı, Missuri) filminden esinlenilerek Hollywood skandalları protesto edildi.

3 Billboard, Ebbing çıkışı, Missuri filminden bir kare



FİLM SEKTÖRÜNE FİLM KARESİ GİBİ PROTESTO

Kızının katillerini bulmasını istediği polisleri harekete geçirmek isteyen bir annenin ilan verdiği reklam panolarını konu alan filmden yola çıkılarak Kaliforniya'da reklam panolarına ilan verildi.

"İSİMLERİNİ AÇIKLAYIN YA DA DEFOLUN!"

Filmdeki gibi 3 panoya verilen ilanlarda şöyle denildi:

"And the Oscar for the biggest pedophile goes to..." (Ve en büyük pedofil Oscar'ı...)





"We all knew and still no arrests" (Hepimiz biliyoruz ama hala kimse tutuklanmadı)

"Name names on stage or shut the hell up" (Sahnede isimlerini açıklayın ya da çenenizi kapayın)