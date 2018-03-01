taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.841
USD
3,8140
EURO
4,6542
ALTIN
160,84
PETR
64,2500

Hollywood protestosu billboard'larda

Hollywood taciz skandalı protestoları bu kez billboard'lara taşındı.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 14:03..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Dünyanın film sektörüne yön veren Hollywood'da her gün farklı bir itiraf, yüzleşme ve bunların protestoları yaşanıyor.

BOL PROTESTOLU BİR OSCAR GECESİ YAŞANACAK

Bu yıl 90'ıncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri Töreni'ne sayılı günler kala, Oscar'a 7 dalda aday olan 'Three Billboards Outside Ebbing Missouri' (3 Billboard, Ebbing çıkışı, Missuri) filminden esinlenilerek Hollywood skandalları protesto edildi.

Hollywood protestosu billboard'larda3 Billboard, Ebbing çıkışı, Missuri filminden bir kare

FİLM SEKTÖRÜNE FİLM KARESİ GİBİ PROTESTO

Kızının katillerini bulmasını istediği polisleri harekete geçirmek isteyen bir annenin ilan verdiği reklam panolarını konu alan filmden yola çıkılarak Kaliforniya'da reklam panolarına ilan verildi.

"İSİMLERİNİ AÇIKLAYIN YA DA DEFOLUN!"

Filmdeki gibi 3 panoya verilen ilanlarda şöyle denildi:

"And the Oscar for the biggest pedophile goes to..." (Ve en büyük pedofil Oscar'ı...)

Hollywood protestosu billboard'larda

"We all knew and still no arrests" (Hepimiz biliyoruz ama hala kimse tutuklanmadı)

Hollywood protestosu billboard'larda

"Name names on stage or shut the hell up" (Sahnede isimlerini açıklayın ya da çenenizi kapayın)

Hollywood protestosu billboard'larda

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Mutluluk amaçlayan tablolar
Sanatçı Emily Louise Heard, görenlerin mutlu hissetmesini amaçlayan eserler yapıyor. Eserlerinin ortak noktası ise renkli oluşları...
Fransız tasarımcıdan sıra dışı kıyafetler
Fransız tasarımcı Sylvie Facon, kostüm tasarımcısı Morgane E. Grosdemange ile birlikte çalışarak hayal gücüyle harmanladığı muhteşem tasarımlara imza attı.
Kadıköy’de 2 bin yıllık olduğu düşünülen lahit bulundu
Kadıköy Acıbadem Mahallesi Emek Sokak’ta inşaat halinde olan bir lise şantiyesinde lahit bulundu.
Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Mart ayı etkinlikleri
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın sinemadan tiyatroya plastik sanatlardan grafik sanatlara, fotoğraftan arkeolojiye kadar her alandaki söyleşi/konuşmalar dizisinin Mart ayı programında yer alıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tankları korumak için PULAT geliyor

Tankları korumak için PULAT geliyor

88
Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

62
Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

46
TSK: 2222 terörist öldürüldü

TSK: 2222 terörist öldürüldü

191
JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında

JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında

124
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

286
Almanya Afrin'de ateşkes istedi

Almanya Afrin'de ateşkes istedi

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM