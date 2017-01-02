Hollywood yazısını Hollyweed olarak değiştirdiler

Los Angeles'ın Hollywood bölgesindeki dünyaca meşhur 'Hollywood' yazısı kimliği belirsiz kişiler tarafından 'yeni yıl şakası' olarak 'Hollyweed' şeklinde değiştirildi.

SORUMLULAR TESPİT EDİLEMEDİ

Los Angeles Polis Departmanı'nca yapılan açıklamada değişikliğin Pazar gecesi 3:00 civarında yapıldığı ve 'vandalizm' olarak tanımlanan eylemi yapanların henüz tespit edilemediği belirtildi.

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

ABD medyasının aktardığına göre ancak gün ışıdığında fark edilen değişiklik görenleri gülümsetti. Hollywood'u ziyaret eden turistler tabelanın değiştirilmiş hali önünde resim çektirme yarışına girdiler.

WEED: ESRAR

Hollywood sözcüğünün kökeni tam olarak bilinmese de 'hauling wood' (odun çekmek/taşımak) ifadesinin yanlış telaffuzundan geldiği iddia ediliyor. Tabeladaki wood (odun) sözcüğünün 'ο' harflerinin değiştirilmesiyle elde edilen 'weed' ise ot anlamına gelmekle birlikte argoda ve yaygın olarak 'esrar' anlamında kullanılıyor.