Hollywood yıldızı Bill Paxton hayatını kaybetti

Terminatör, Titanic ve Apollo 13 gibi ünlü yapımlarda rol alan Hollywood yıldızı Bill Paxton'ın (61), geçirdiği bir ameliyat sonrası meydana gelen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ünlü yıldızın ailesi tarafından yapılan açıklamada söz konusu ameliyat ve komplikasyonlara ilişkin bilgi verilmedi.

BILL PAXTON KİMDİR?

Hollywood'da uzun yıllardır yer alan ve birçok filmde yer alan Bill Paxton, 1955 yılında Texas'ta dünyaya geldi. Paxton kariyerine kısa filmlerde ve televizyon dizilerinde oynayarak başladı. Kendisinin de yazdığı hikayeler kısa filme çekildi. Paxton ilk göz önüne çıkışını 1984 yılında vizyona giren Terminator filmiyle yaptı. Ardından Commando filminde kendisini parlatan Bill Paxton, büyük patlamasını ise 1986 tarihli Aliens filminde yaptı.

Titanic, Edge of Tomorrow, Nightcrawler, Apollo 13, True Lies gibi filmlerde de oynayan Bill Paxton 61 yaşında hayatını kaybetti.