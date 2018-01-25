Hollywood yıldızının mülteci gözyaşları

Dünyada mülteci sorunu halen varlığını sürdürüyor. Ülkelerindeki iç savaştan kaçan milyonlarca sığınmacı, vatanlarından uzakta, adeta bir sürgün hayatı yaşıyor.

Mültecilerin içinde bulundukları bu durum bazı insan hakları temsilcileri tarafından da görülüyor. O temsicilerden biri de Avustralyalı Hollywood yıldızı Cate Blanchett oldu.

"TÜM YÜK GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN OMUZLARINDA"

Mülteciler Yüksek Komiserliği UNCHR iyi niyet elçisi olan Blanchett, Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de bulunan mülteci kamplarını ziyaret ettiğini, mülteciler konusunda dünya ülkelerinin duyarsız kaldığını belirtirken, tüm yükün gelişmekte olan ülkelerin omuzlarına yerleştirildiğini belirtti.

Blanchett mülteciler konusunda dünyayı daha duyarlı hale gelmeye davet etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de yaşadığı deneyimleri anlatan Blanchett, sığınmacılara kucak açan ülkelere teşekkür etti. Oralarda yaşadığı deneyimleri anlatırken duygulanan Hollywood yıldızı gözyaşlarını tutamadı.

Blanchett, "Mültecilerin masum insanlar olduklarını akıllarımızdan çıkartmamamız gerek. Onlar terörist değil, tek istedikleri bir gün normal yaşantılarına ve evlerine, yurtlarına geri dönebilmek." dedi.