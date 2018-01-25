taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.648
USD
3,7385
EURO
4,6588
ALTIN
164,16
PETR
71,0200

Hollywood yıldızının mülteci gözyaşları

Avustralyalı Hollywood yıldızı Cate Blanchett, Davos zirvesinde mülteciler konulu oturumda konuştu. Mültecilerin yaşadıkları zor durumlara değinen Blanchett, "Tüm yük gelişmekte olan ülkelerde" dedi.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 09:09..
  1. Haberler
  2. Dünya

Dünyada mülteci sorunu halen varlığını sürdürüyor. Ülkelerindeki iç savaştan kaçan milyonlarca sığınmacı, vatanlarından uzakta, adeta bir sürgün hayatı yaşıyor.

Mültecilerin içinde bulundukları bu durum bazı insan hakları temsilcileri tarafından da görülüyor. O temsicilerden biri de Avustralyalı Hollywood yıldızı Cate Blanchett oldu.

Hollywood yıldızının mülteci gözyaşları

"TÜM YÜK GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN OMUZLARINDA"

Mülteciler Yüksek Komiserliği UNCHR iyi niyet elçisi olan Blanchett, Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de bulunan mülteci kamplarını ziyaret ettiğini, mülteciler konusunda dünya ülkelerinin duyarsız kaldığını belirtirken, tüm yükün gelişmekte olan ülkelerin omuzlarına yerleştirildiğini belirtti.

Blanchett mülteciler konusunda dünyayı daha duyarlı hale gelmeye davet etti.

Hollywood yıldızının mülteci gözyaşları

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de yaşadığı deneyimleri anlatan Blanchett, sığınmacılara kucak açan ülkelere teşekkür etti. Oralarda yaşadığı deneyimleri anlatırken duygulanan Hollywood yıldızı gözyaşlarını tutamadı.

Hollywood yıldızının mülteci gözyaşları

Blanchett, "Mültecilerin masum insanlar olduklarını akıllarımızdan çıkartmamamız gerek. Onlar terörist değil, tek istedikleri bir gün normal yaşantılarına ve evlerine, yurtlarına geri dönebilmek." dedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

164
Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

62
Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

198
Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

59
Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

116
Katar'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Katar'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

26
Yunanistan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaygılı

Yunanistan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaygılı

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM