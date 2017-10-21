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Hollywood yıldızlarının vizesi için Çavuşoğlu devreye girdi

Uluslararası Antalya Film Festivali için Türkiye'ye gelecek olan Hollywood yıldızlarının vize engeline takılmaması için Çavuşoğlu devrede.

21.10.2017 - 03:35
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Hollywood yıldızlarının vizesi için Çavuşoğlu devreye girdi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış törenine katılacak Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, aktris Juliette Lewis ile kapanış galasında yer alacak oyuncu Matt Dillon ve Lindsay Lohan'ın vize sorunu yaşamaması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li yetkililerle görüştü.

ÖNLEM ALINDI

Çavuşoğlu'nun görüşmesinin ardından sanatçıların Türkiye'ye girişi konusunda kendilerine yardımcı olunacağı, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için önlem alındığı bildirildi.

Hollywood yıldızlarının vizesi için Çavuşoğlu devreye girdi

Festivalin açılış törenine Amerikalı ünlü oyuncu, Akademi Ödülü, SAG ve BAFTA ödülü sahibi, "Altın Küre", "Tony" ve "Emmy" ödülleri adayı Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, Amerikalı aktris Juliette Lewis'in, kapanış galasına katılmak üzere ise Amerikalı oyuncu Matt Dillon, Amerikalı oyuncu, model, pop şarkıcısı ve söz yazarı Lindsay Lohan'ın Antalya'ya geleceği açıklanmıştı.

Hollywood yıldızlarının vizesi için Çavuşoğlu devreye girdi

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