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Hollywood'daki cinsel taciz iddiaları

ABD'de taciz iddiaları üzerine harekete geçen New York Başsavcısı Schneiderman, adı skandallar silsilesine bulaşan Weinstein şirketine dava açtı.

AA | 12.02.2018 - 09:47..
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ABD'de New York Başsavcısı Eric Schneiderman, cinsel taciz iddialarıyla karşı karşıya olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein ve şirketine kadın çalışanları yaygın cinsel taciz, tehdit ve ayrımcılıktan koruyamadığı suçlamasıyla dava açtı.

Hollywood'daki cinsel taciz iddiaları

CİNSEL TACİZDE BULUNMAK İLE SUÇLANIYOR

Schneiderman'ın hazırladığı dava dosyasında Weinstein, şirketindeki kadın çalışanlara "defalarca ve ısrarcı biçimde" cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor.

Davanın, Weinstein şirketinin satılmasının an meselesi olduğu yönündeki haberler üzerine açıldığı, böyle bir satışın kurbanlara tazminat ödenmesinin önünü kesebileceği belirtildi.

Hollywood'daki cinsel taciz iddiaları

Dosyada, "Şikayetimizde ifade edildiği üzere, Weinstein şirketi, kadın çalışanlarını yaygın cinsel taciz, tehdit ve ayrımcılıktan koruyamayarak New York yasalarını defalarca ihlal etmiştir." ifadesine yer verildi.

SUÇLAMALAR REDDEDİLDİ

Weinstein'ın avukatı Ben Brafman, müvekkiline yöneltilen birçok suçlamanın "dayanağı" olmadığını savundu.

Brafman, Weinstein'ın kusurlu davranışlarının bulunduğunu, öte yandan bunların kesinlikle suç teşkil etmediğini belirterek soruşturmanın sonunda müvekkilinin, film endüstrisinde herhangi bir yöneticinin yaptığından çok daha fazla kadını kilit pozisyonlara getirdiğinin anlaşılacağını söyledi.

Hollywood'daki cinsel taciz iddiaları

HOLLYWOOD'DA TACİZ İDDİALARI

Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein ve aktör Kevin Spacey'in adının karıştığı taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood'u sarsmıştı.

Aralarında ünlü aktrislerin bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının Hollywood film akademisiyle ilişiği kesilmişti.



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