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Hollywood'dan terör örgütü PKK'ya film

Terör örgütü PKK'ya katılanları kahramanlaştırmak isteyenler, YPG'nin filmini çekmeye hazırlanıyor.

25.03.2017 - 09:18
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Hollywood'dan terör örgütü PKK'ya film

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle silah ve para yardımına boğulan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantıları, bu kez yapılacak bir film ile insanlara güzel gösterilmeye çalışılacak.

Teröristlerin kahraman gibi gösterileceği film, Daniel Espinosa tarafından çekilecek. Filmde başrolde ise ABD’li oyuncu Jake Gyllenhaal oynayacak.

Hollywood'dan terör örgütü PKK'ya film

FOTOĞRAF: Daniel Espinosa

TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILAN AMERİKALILAR

Filmde Amerikalıların Suriye’de DEAŞ'a karşı terör örgütü YPG'nin yanına katılarak çatışmalara girmesi anlatılacak.

Hollywood'dan terör örgütü PKK'ya film

FOTOĞRAF: Jake Gyllenhaal

YAPIMCI KONUŞTU

Yapımcı Riva Marker proje hakkında şunları söyledi: “Özellikle dünyayla daha az ilişki kurduğumuz günümüzde kimlik arayışıyla ilgili konular ilgimizi çekmeye başladı. Seth’in hikayesi, en acımasız koşullarda tanıdık olan her şeyi bırakmakla ilgili.”

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