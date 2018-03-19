Homeopati nedir

Homeopati sözcüğü Yunanca olup iki kelimeden bir araya gelmiştir. Homeos 'benzer', pathos ise 'acı' anlamına geliyor.
SADECE YETKİN DOKTORLAR UYGULAYABİLİR
Homeopatide hastalığın tanımı bedenin, zihnin ve ruhun etkilenmesi ve organizmanın dengesinin bozulmasıdır. Bu tedavi ise tamamlayıcı tıp yöntemi olarak göze çarpar.
Homeopatiyi doktorların dışında başka kişilerin uygulaması ise doğru değildir.
BEBEK VE ÇOCUKLARDA ETKİ EDER
Bu tedavide amaç hastaya zarar vermeden rahatsızlığı ortadan kaldırmaktır. Homeopati ilaçların yüzde 80'i bitkilerden elde edilir. Bu yüzden de bu ilaçlar çocuk ve bebeklerde iyi bir tedavi ortaya koyar.