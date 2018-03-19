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Homeopati nedir

Homeopati; en sık kullanılan tamamlayıcı tıp yöntemidir. 'Benzer benzeri iyileştirir' ilkesine dayanır.

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Homeopati sözcüğü Yunanca olup iki kelimeden bir araya gelmiştir. Homeos 'benzer', pathos ise 'acı' anlamına geliyor.

SADECE YETKİN DOKTORLAR UYGULAYABİLİR

Homeopatide hastalığın tanımı bedenin, zihnin ve ruhun etkilenmesi ve organizmanın dengesinin bozulmasıdır. Bu tedavi ise tamamlayıcı tıp yöntemi olarak göze çarpar.

Homeopatiyi doktorların dışında başka kişilerin uygulaması ise doğru değildir.

Homeopati nedir ViDEO

BEBEK VE ÇOCUKLARDA ETKİ EDER

Bu tedavide amaç hastaya zarar vermeden rahatsızlığı ortadan kaldırmaktır. Homeopati ilaçların yüzde 80'i bitkilerden elde edilir. Bu yüzden de bu ilaçlar çocuk ve bebeklerde iyi bir tedavi ortaya koyar.

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