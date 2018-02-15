HomePod iz bırakıyor

Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan HomePod, şimdiden birkaç skandala imza attı. İlk önce kablonun çıkarılabilir olmaması ve tamir fiyatının neredeyse HomePod fiyatıyla aynı olması, üçüncü parti müzik uygulamalarıyla uyum sağlayamaması (Spotify da dahil) gibi sıkıntılardan sonra yeni bir sorun daha ortaya çıktı.

AHŞAPTA İZ BIRAKIYOR

HomePod, ahşap zeminde beyaz lekeler bırakıyor. Alt tabanında bulunan silikon, hoparlörün çalıştığı sırada ve dururken ahşap zemine zarar veriyor. Ağırlıklı olarak masanın üstünde kullanılan bir hoparlör olduğu için mobilyalara zarar verebileceğini unutmayalım

Apple bu konu üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Bu izler kalıcı değil. Kullandıktan sonra zemini, mobilyacının önerdiği yağlama sistemi ile temizleyin.”

Bu açıklama tabii ki de bir çözüm değil. Çünkü insanlar, bu ürünü yumuşak bir zeminde veya altına kumaş sererek kullandığında tam ses performansı alamıyor. Bas frekanslar dikey formda hareket eder ve sizin kullanacağınız alan eğer yumuşaksa bas frekansları duyamazsınız; ortada ve üstte tiz hoparlörler entegre edilmiş cihazda sadece tiz performans duyarsınız. Bu da dinlediğiniz müzikten tam verim alamamak demek.