Honda tutkunları muradına erdi

Japon otomobil üreticisi Honda, efsane modeli Civic'in dizel motorlu versiyonunu satışa sundu.

Modelin üst paketleri olan Executive ve Elegance ile birlikte satışa sunulan dizel motorlu Civic, Honda hayranları tarafından uzun süredir merakle bekleniyordu.

ÜST PAKET JETTA FİYATIYLA AYNI

Dizel motorlu Civic'i satışa sunmasıyla birlikte aracın anahtar teslim fiyatını da açıklayan Honda, Elegance paket için 121 bin, Executive paket için ise 130 bin lira fiyat belirledi. Belirlenen bu fiyat, Volkswagen'in çok satan modellerinden olan Jetta'nın en dolu paketi ile aynı.

ÜRETİM TÜRKİYE'DE

Honda, Civic'in dizel motorunu Türkiye'de üretiyor. İlk etapta yalnızca 6 ileri manuel vites seçeneğiyle satışa çıkacak olan dizel Civic , 100 kilometrede 3,4 litre ortalama yakıt tüketimine sahip. Aracın 9 ileri otomatik ve hatchback versiyonları ise 2018'in ortalarında satışta olacak.