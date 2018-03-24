Honda'dan yeni tasarımıyla 'Şehirli Motosiklet'

Honda’nın 2018 yılı içerisindeki en önemli model yeniliklerinden biri olan 'Şehirli Motosiklet' CB125F, 24 Mart cumartesi günü bayilere gelenlerin test ederek yakından inceleme fırsatı bulacakları etkinlikle yollarla buluşacak.

CB125F'nin, ekonomik ve pratik yapısı ile yine Honda’nın en çok tercih edilen motosikletlerinden biri olması hedefleniyor.

125 CC'LİK TEK SİLİNDİRLİ MOTORLA GELİYOR

CB125F yenilikleri firma tarafından yapılan açıklamada şöyle belirtildi: "Yenilenen tasarımı, 3 boyut etkisi veren kanat yapısı, geniş yakıt deposu ve kompakt kafa grenajı ile muadillerinden farklılaşıyor. İkiye ayrılmış gösterge paneli seyir halinde kullanıcısının ihtiyaç duyduğu bilgilere kolaylıkla ulaşmasını sağlayan model merkeze yerleştirilmiş vites değiştirme göstergesi de çok daha ekonomik ve akıcı sürüşlerin yakalanmasına yardımcı oluyor. CB125F’te görev yapan yeni 125 cc’lik tek silindirli motor 10.6 beygir ve 10.2 Nm tork üretiyor"