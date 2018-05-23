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Honduras'ta özel uçak düştü: 6 yaralı

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta özel bir jetin düşmesi sonucu en az 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA | 23.05.2018 - 05:31..
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Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinden kalkan özel uçağın başkent Tegucigalpa'da Toncontin Havaalanı'na inişe geçtiği sırada düştüğü kaydedildi.

Honduras'ta özel uçak düştü: 6 yaralı

6 KİŞİ YARALI

Açıklamada, uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden olmadığı, en az 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Uçakta kaç kişinin bulunduğuyla ilgili kesin bir bilgi verilmedi.

Honduras'ta özel uçak düştü: 6 yaralı

DÜNYANIN EN ZORLU HAVALİMANLARINDAN

Dağlar arasında olması ve yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle Tegucigalpa'daki havaalanı dünyanın en zorlu havaalanları arasında yer alıyor.

Honduras'ta özel uçak düştü: 6 yaralı

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