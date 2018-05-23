Honduras'ta özel uçak düştü: 6 yaralı

Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinden kalkan özel uçağın başkent Tegucigalpa'da Toncontin Havaalanı'na inişe geçtiği sırada düştüğü kaydedildi.

6 KİŞİ YARALI

Açıklamada, uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden olmadığı, en az 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Uçakta kaç kişinin bulunduğuyla ilgili kesin bir bilgi verilmedi.

DÜNYANIN EN ZORLU HAVALİMANLARINDAN

Dağlar arasında olması ve yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle Tegucigalpa'daki havaalanı dünyanın en zorlu havaalanları arasında yer alıyor.