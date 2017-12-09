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Honore De Balzac’dan imkânsız bir aşkın romanı: Vadideki Zambak

Balzac, tüm zamanların en çok okunan ünlü romanı Vadideki Zambak'da, genç delikanlı Felix ve kendisinden yaşça büyük Henriette’nin yasak aşkını çarpıcı bir üslupla anlatıyor.

Haber Merkezi | 09.12.2017 - 15:29..
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Honore De Balzac’dan imkânsız bir aşkın romanı: Vadideki Zambak

Honore De Balzac’dan imkânsız bir aşkın romanı: Vadideki ZambakEdebiyatta realizm akımın öncü isimlerinden, Fransız yazar Honore De Balzac’ın Vadideki Zambak romanı müthiş aşk öyküsüyle dünya edebiyatına mal olmuş sarsıcı bir eser. Yazarın önemli yapıtları arasında gösterilen roman, 1835 yılında yayımlanmıştır.

Aristokrat bir aileye mensup Felix de Vandennesse, kendisinden yaşça büyük ve üstelik evli olan Henriette'yi bir baloda gördüğünde ilk anda ona vurulur ve derin aşk sarmalı içerisinde kendisini bulur. Can Yayınları, ünlü yazarın bütün eserlerini basarak, kitapseverlerin beğenisine sundu.

Honore De Balzac’dan imkânsız bir aşkın romanı: Vadideki Zambak

YASAK BİR AŞK VE 19. YÜZYIL FRANSASI

Balzac’ın yasak aşkı konu edinen romanında, dönemin Fransa’nın 19. yüzyıl toplumsal koşullarını da görmek mümkün. Romantizm ve realizm akımının bir arada işlendiği Vadideki Zambak, platonik aşk örgüsüyle edebiyatseverler için unutulmaz bir yere sahip. 1799’da hayata merhaba diyen ünlü yazarın, kendi adıyla yayımlanan ilk eseri, Köylü İsyanı tarihi bir romandı. 1829-1830 yıllarında taşra yaşamına yönelen Tours Papazı ve Egene Grandet gibi önemli eserleri basıldı.

Honore De Balzac’dan imkânsız bir aşkın romanı: Vadideki ZambakHonore De Balzac

YAPITLARINI ÜÇ GRUP HALİNDE İNCELEDİ

1834 yılı yazar için bir dönüm noktası oldu. Yapıtlarını büyük bir bütün oluşturacak biçimde üç grupta tasarladı. İnsan yaşamını ve toplumu yöneten ilkeleri ele alan çözümleyici incelemeler, insan eylemini belirleyen nedenleri ortaya koyan felsefi incelemeler ve bütün bunların sebeplerini gösteren töre incelemeleri gibi toplumun ana damarlarını oluşturan konulara yönelerek, burada çıkarımlar yapmıştır.

Honore De Balzac’dan imkânsız bir aşkın romanı: Vadideki Zambak

Bir diğer önemli romanı Goriot Baba ise, gerçekçilik akımının sembol örneğidir. Balzac, 1850’de Paris’te hayata veda ettiği zaman, ardından 85’i tamamlanmış, 50’si taslak halinde kalmış roman ve 2000’i aşkın roman karakteri bırakmıştı.

FELSEFİ VE PSİKOLOJİK ÇÖZÜMLEMELER

Fransız yazarın eserlerinin ana temasını, çoğunlukla kırsal yaşamda insan portreleri oluştururken, ele aldığı konuları psikolojik ve felsefi incelemelerle edebiyatla yoğurur. Çağın büyük kalemi Balzac’ın eserlerinde sosyolojik öğelerin bolca işlendiğini ve topluma ince göndermelerde bulunduğu yadsınamaz bir hakikat.

Honore De Balzac’dan imkânsız bir aşkın romanı: Vadideki Zambak

Vadideki Zambak romanında da bu öğelere rastlamak pekâlâ mümkün. Yasak bir aşk örgüsüyle sarmalanan romanda, genç delikanlı Felix’in evli ve mutsuz olan Henriette’ye karşı duyduğu derin sevgi, kitabın ana şemasını oluşturur. Henriette ise bütün bunları kenara bırakarak Felix’i çok sevdiği kızı için ideal bir eş adayı olarak görmektedir.

Honore De Balzac’dan imkânsız bir aşkın romanı: Vadideki ZambakBalzac'ı tasvir eden bir görsel

FELİX'E ANNE ŞEFKATİYLE YAKLAŞAN HENRİETTE

Henriette, Felix’e anne şefkatiyle yaklaşırken, Felix ise farklı duygular içerisinde acı çekmektedir. Toplum tarafından da kabul görmeyen bu aşk tahmin edileceği üzere mutlu birliktelikle sonlanmamıştır. Öte yandan Henriette'nin gittikçe kötüleşen sağlığı ve aile mutsuzluğu onu ölüme kadar götürecektir. Son arzusu çocuğu gibi sevdiği Felix’i görmek olan Henriette’nin durumu acılı bir kadının çıplak fotoğrafıdır.

Honore De Balzac’dan imkânsız bir aşkın romanı: Vadideki ZambakBalzac'ın heykeli, Paris

Fransız romancı, deneme yazarı ve eleştirmen Marcel Proust, “Müthiş bir edebiyatın hazzına varabileceğiniz en önemli eserlerden biri. Balzac’ın tüm eserlerinde olduğu gibi.”

Dünyanın başat klasiklerinden olan Vaideki Zambak’ı okuyun.

Yazar: Honore De Balzac

Yayınevi: Can Yayınları

Fransızcadan çeviren: Tahsin Yücel

Syf: 332

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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