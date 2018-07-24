Honeywell Uzay Akademisi’ne 8 Türk öğretmen katıldı

Bağlantılı endüstriyel teknolojilerin global sağlayıcısı Honeywell’in (NYSE: HON) kurumsal vatandaşlık girişimi Honeywell Hometown Solutions çatısı altında, ABD Uzay & Roket Merkezi (USSRC) ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında düzenlenen Uzay Akademisi Programı – HESA (Honeywell Educators at Space Academy) bu yıl da yüzlerce öğretmeni ağırladı.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimini teşvik etmek, ortaöğretim fen ve matematik öğretmenlerine ilham vermek hedefiyle düzenlenen HESA Programı, ABD Alabama, Huntsville'de yer alan ABD Uzay ve Roket Merkezi’nde gerçekleştirildi.

35 ÜLKEDEN 220'DEN FAZLA ÖĞRETMEN KATILDI

Yarının bilim insanlarının daha iyi koşullarda çalışmalarını yürütmesini hedefleyen, bu amaçla öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yatırım yapan HESA, 2004 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin 2013 yılında dâhil olduğu programa şimdiye kadar tam 46 Türk öğretmen katılım gösterdi. Haziran ayında iki ayrı grup için düzenlenen beşer günlük Honeywell Uzay Akademisi Programı’na 35 ülkeden 220’den fazla öğretmen katıldı. Türkiye’den de Ankara, Çankırı, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Van’dan seçilen 8 eğitimci kampta yer aldı.

Programa başvuru yapan, fen ve matematik öğretmenleri arasından belirlenen eğitimciler; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında düzenlenen sınıf ve laboratuvar eğitimlerine katıldı. Sınıf, keşif odaklı laboratuvar ve uygulama çalışmalarının da yer aldığı 45 saatlik Uzay Akademisi Programı kapsamında öğretmenler ayrıca bilim, uzay araştırmaları ve liderlik becerileri odaklı eğitimler de aldı.

TEMEL EĞİTİM ALDILAR

Katılımcılar, yüksek performanslı jet simülasyonu, kodlama ve kodlama zorlukları, suda sağ kalma eğitimi, senaryo tabanlı uzay görevleri, interaktif uçuş dinamiği gibi fen ve matematik derslerini destekleyecek astronot eğitimlerden geçti. Program kapsamında öğretmenler ayrıca bilgisayar programcılığı ve edindikleri bilgileri derslerine nasıl yansıtacakları konusunda da bilgi aldı.

"UZAY YOLCULUĞU HAKKINDA BİLGİM VAR"

HESA’da yer alan bir diğer eğitimci Van, Muradiye Akbulak Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Tuğba Bozdoğan da program sayesinde mesleki ve öğretme motivasyonunun daha da arttığını söyledi.

Tuğba Bozdoğan, "Şimdi öğrencilerim ve meslektaşlarımla uzay yolculuğu hakkında paylaşacak birçok bilgim, anım var. Bu sayede onlar üzerinde bir farkındalık yaratabilmeyi umuyorum. Takım çalışmasının ve iletişimin ne kadar önemli olduğunu bu program ile bir kez daha gördük. Eğitim sırasında öğrendiğimiz STEM uygulamalarını kendi okulumda da uygulamaya çalışacağım. Öğrencilerimle bütün deneyimlerimi paylaşarak elimden geldiğince geleceğin bilim insanları, astronotları, mühendisleri olmaları yönünde onları motive etmeyi amaçlıyorum." ifadelerini kullandı.