Hong Kong’ta 9.2 milyon dolarlık fildişi ele geçirildi

Hong Kong Kowloon gümrüğü ekipleri, donmuş balık konteynerlerine gizlenmiş 7.2 ton kaçak fildişi ele geçirdi.

ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK PARTİ

Hong Kong'ta son 30 yılda ele geçirilen en büyük parti olduğu belirtilen fildişinin piyasa değerinin ise 9.2 milyon dolar olduğu belirtildi.

BİR ERKEK ÜÇÜ KADIN TUTUKLANDI

Hong Kong basınında çıkan haberlere göre, Malezya’dan Çin’e gönderilen kaçak fildişi ile ilgili bir erkek, iki kadın üç kişiyi tutuklandı.

2021 YILINA KADAR KAÇAKÇILIK ORTADAN KALKACAK

Son yıllarda fildişi kaçakçılığına karşı mücadelesini tırmandıran Hong Kong’lu yetkililer 2021 yılına kadar kaçakçılığın tümüyle ortadan kaldırılabileceğini tahmin ediyor.