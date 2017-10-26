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Honolulu’da dalgın yayalara yürürken telefon yasak

Hawai'nin Honolulu şehrinde yürürken dikkati dağıtacak elektronik alet veya telefona bakarak yürümek yasaklandı.

26.10.2017 - 07:28
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Honolulu’da ‘dalgın yaya kanunu’ olarak adlandırılan kanun ile birlikte yürürken mesajlaşmak yasaklandı. Hawaii'nin başkentindeki polis, yol boyunca bir elektronik cihaza dikkatini veren yayalara 99 dolara kadar ceza yazabilecek.

AMAÇ, DİKKATSİZ YAYALARI KORUMAK

Belediye Başkanı Kirk Caldwell bu kararın "arabalara çarpan yayaların yüksek oranı yüzünden" alınmasının mecburi olduğunu ve kanunun "dikkatsiz yayaların kendilerini yaralamalarını önlemek" hazırlandığını vurguladı.

11 BİNDEN FAZLA YARALANMA

2015 yılında Maryland Üniversitesi 2000 ve 2011 yılları arasında ABD'de yürürken telefonla ilgilenenlerin 11 binden fazla yaralanmaya yol açtığını kaydetti.

AKILLI TELEFON ZOMBİLERİ

ABD'deki yaya ölümleri, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde dokuz oranında artarak 5 bin 987’e ulaştı. Hal böyle olunca da dünyanın önde gelen şehirlerinde yavaş yavaş telefonu elinden düşürmeyen "akıllı telefon zombileri"nin trafikte dalgın yürümeleri yasaklanıyor.

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