Hopalı kadınlardan kömür tozu eylemi

Artvin'in Hopa İlçesi'nde, Rusya'dan getirilen ithal kömürün indirildiği liman sahasından çevreye yayılan kömür tozu nedeniyle Hopa meydanında yürüyüş ve basın açıklaması yapan kadınlar şikayetlerini iletmek için Kaymakamlığa gitti.

"KÖMÜRE HAYIR"

Hopa Belediye Parkı'nda toplanan 50 kişilik kadın grubu 'Kömür tozu ile yaşamak istemiyoruz' dövizleri açtı. 'Kömüre hayır' sloganları atarak alkışlar eşliğinde Hopa meydanına yürüdü.

Burada kadınlar adına açıklama yapan Özlem Lokumcu, liman önü site sakinleri olarak çevre illerine yapılan kömür tahliyesi nedeniyle oluşan tozdan rahatsız olduklarını belirterek sağlıklarının tehlike altında olduğunu belirtti. Lokumcu "Bu eziyeti uzun yıllardır çekiyoruz. 2000 yılından beri yaşadığımız bu soruna karşı yaptığımız müracaatlar sonuç vermemiştir. Kömür tozları evlerimizin yataklarına kadar geliyor. Kömür tozunu soluyarak yaşamak zorunda bırakılıyoruz. Bu sorunlarla ilgili liman işletmesi hiçbir şey yapmamıştır.





"17 YILDIR SOLUYORUZ"

Çevre sakinleri olarak kömür tozlarını sokaklarımız ve evlerimizin içinde 17 yıldır soluyoruz. Artık bu havayı solumak istemiyoruz. Pencerelerimizi açamaz, balkonlarda oturamaz, evlerimizden çıkamaz olduk. Mekanlara hapsedildik. Çevrede 3 okul, hastane, adliye ile emniyet binası gibi resmi kurumlarda bulunuyor. Aynı tehlikeye oralarda bulunanlarda maruz kalmaktadır. Sağlık ve sosyal hayatımızı etkilemeyecek önlemlerin alınmasını istiyoruz." dedi.

KAYMAKAMLA GÖRÜŞTÜLER

Kadınlar basın açıklamasının ardından Hopa Kaymakamlığı'na gitti. Kaymakam'ın yerinde olmadığını öğrenen kadınlar makam girişinde beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen ve kadınlar arasından seçilen 3 temsilci ile görüşen Hopa Kaymakam'ı Ferit Görükmez ardından makamından çıkarak diğer kadınların şikayetlerini dinledi, sorunla ilgileneceği mesajını verdi.

Kadınlar daha sonra Kaymakamlık binasından ayrılarak liman işletmesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmak üzere Hopa Adliyesi'ne gitti.

"TÜM ÖNLEMLER ALINDI"

Konuyla ilgili Hopa Liman İşletmesi Hopaport'tan yazılı açıklama yapıldı. Yeşil Liman olma yolunda çalışmalara ara vermeden devam edildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda son 2 yıldır liman bünyesindeki tüm departmanlarda ve özellikle saha da çalışma yürüten personele eğitimler verilmiş ve verilmeye devam etmektedir. Liman sahasında operasyon yapılan alanlarda mesai bitiminde gerekli toz ve özellikle kömür tozu toplama ve temizleme çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır. Liman bir sanayi ve operasyonların yapıldığı alanlardır. Buralarda sorunları sıfıra indirmek mümkün değildir ama Hopaport olarak bu sorunları asgariye indirme anlamında tüm tedbirlerin alındığını ve personele bu konuda düzenli olarak gerekli eğitimler verilmeye devam etmektedir."