taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.100
USD
3,5437
EURO
4,1996
ALTIN
143,82
PETR
52,4800

Hopalı kadınlardan kömür tozu eylemi

Artvin Hopa'da sanayideki kömürün indirildiği an yayılan tozdan rahatsız olan 50 kadın eylem yaptı.

03.08.2017 - 14:00
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Artvin'in Hopa İlçesi'nde, Rusya'dan getirilen ithal kömürün indirildiği liman sahasından çevreye yayılan kömür tozu nedeniyle Hopa meydanında yürüyüş ve basın açıklaması yapan kadınlar şikayetlerini iletmek için Kaymakamlığa gitti.

"KÖMÜRE HAYIR"

Hopa Belediye Parkı'nda toplanan 50 kişilik kadın grubu 'Kömür tozu ile yaşamak istemiyoruz' dövizleri açtı. 'Kömüre hayır' sloganları atarak alkışlar eşliğinde Hopa meydanına yürüdü.

Hopalı kadınlardan kömür tozu eylemi

Burada kadınlar adına açıklama yapan Özlem Lokumcu, liman önü site sakinleri olarak çevre illerine yapılan kömür tahliyesi nedeniyle oluşan tozdan rahatsız olduklarını belirterek sağlıklarının tehlike altında olduğunu belirtti. Lokumcu "Bu eziyeti uzun yıllardır çekiyoruz.  2000 yılından beri yaşadığımız bu soruna karşı yaptığımız müracaatlar sonuç vermemiştir. Kömür tozları evlerimizin yataklarına kadar geliyor. Kömür tozunu soluyarak yaşamak zorunda bırakılıyoruz.  Bu sorunlarla ilgili liman işletmesi hiçbir şey yapmamıştır.

Hopalı kadınlardan kömür tozu eylemi

"17 YILDIR SOLUYORUZ"

Çevre sakinleri olarak kömür tozlarını sokaklarımız ve evlerimizin içinde 17 yıldır soluyoruz. Artık bu havayı solumak istemiyoruz. Pencerelerimizi açamaz, balkonlarda oturamaz, evlerimizden çıkamaz olduk. Mekanlara hapsedildik. Çevrede 3 okul, hastane, adliye ile emniyet binası gibi resmi kurumlarda bulunuyor. Aynı tehlikeye oralarda bulunanlarda maruz kalmaktadır. Sağlık ve sosyal hayatımızı etkilemeyecek önlemlerin alınmasını istiyoruz." dedi.

Hopalı kadınlardan kömür tozu eylemi

KAYMAKAMLA GÖRÜŞTÜLER

Kadınlar basın açıklamasının ardından Hopa Kaymakamlığı'na gitti. Kaymakam'ın yerinde olmadığını öğrenen kadınlar makam girişinde beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen ve kadınlar arasından seçilen 3 temsilci ile görüşen Hopa Kaymakam'ı Ferit Görükmez ardından makamından çıkarak diğer kadınların şikayetlerini dinledi, sorunla ilgileneceği mesajını verdi.

Kadınlar daha sonra Kaymakamlık binasından ayrılarak liman işletmesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmak üzere Hopa Adliyesi'ne gitti.

Hopalı kadınlardan kömür tozu eylemi

"TÜM ÖNLEMLER ALINDI"

Konuyla ilgili Hopa Liman İşletmesi Hopaport'tan yazılı açıklama yapıldı. Yeşil Liman olma yolunda çalışmalara ara vermeden devam edildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda son 2 yıldır liman bünyesindeki tüm departmanlarda ve özellikle saha da çalışma yürüten personele eğitimler verilmiş ve verilmeye devam etmektedir. Liman sahasında operasyon yapılan alanlarda mesai bitiminde gerekli toz ve özellikle kömür tozu toplama ve temizleme çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır. Liman bir sanayi ve operasyonların yapıldığı alanlardır. Buralarda sorunları sıfıra indirmek mümkün değildir ama Hopaport olarak bu sorunları asgariye indirme anlamında tüm tedbirlerin alındığını ve personele bu konuda düzenli olarak gerekli eğitimler verilmeye devam etmektedir."

İlginizi Çekebilir
Çanakkale'de ele geçirilen uyuşturucunun PKK bağlantısı
Ezine ilçesinde ele geçirilen uyuşturucunun, terör örgütü PKK'ya finans sağlamak için Arnavutluk'tan getirildiği belirlendi.
Bahçesinde elektrik akımına kapılan kadın öldü
Kocaeli'de 62 yaşındaki Reyhan Köken, bahçedeki kabloya dokununca elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Gasp ettikleri eşyaları paylaşamayınca yakalandılar
Samsun'da iki hırsız arasında, gasp ettikleri eşyaları paylaşamamaları nedeniyle bıçaklı kavga çıktı.
Bursa'da drone ve köpek destekli operasyon
Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde, Jandarma, uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Operasyonda 832 kök Hint keneviri ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

55
Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

103
Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

63
Merkel tatil kıyafetini değiştirmiyor

Merkel tatil kıyafetini değiştirmiyor

163
Darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan albay, general oldu

Darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan albay, general oldu

171
Çocuklar Duymasın hakkında soruşturma

Çocuklar Duymasın hakkında soruşturma

163
Çekya, tutuklanan YPG'li teröristlerine ağlıyor

Çekya, tutuklanan YPG'li teröristlerine ağlıyor

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM