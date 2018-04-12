Hostel nedir, ne değildir

Selen KALDIRIM / [email protected]

Uçak bileti tamam, mayo da alınmış; e bilmediğin bir şehre gidip nerede kalacaksın? Aslında çok seçeneğiniz var; Otel, hotel, kiralık ev, hostel, öğrenci yurtları… Her yıl milyonlarca turist çeken şehirlerde birkaç günlük konaklamanızı en ucuz haliyle planlayabileceğiniz bir şansınız var; bakınız hosteller.

ÖN YARGI VAR, YIKIN

Hostel hakkında gitmeden fikir yürütenler bu kuruluşların ne kadar tehlikeli ve korkunç olduğundan falan bahseder; ya da pisliğinden. Birçok kez doğru hostel tercihi yapmış biri olarak söylüyorum; yanlış tercih yapmış olanların gazına gelmeyin. Kimi yurt dışına dinlenmeye gider, siz de şayet öyle bir niyetle gitmişseniz, hostel zaten size göre değil.

HOSTEL NEDİR

Bu sorunun cevabını muhtemelen çoğunuz biliyorsunuz fakat kısaca tanımlayacak olursak; Avrupa'da öğrencilerin ucuza konaklayabilmesi için öğrenci yurtlarına benzer bir sistemle çalışan pansiyonlara ‘hostel’ diyoruz. Öğrenci deyince aklınıza ne gelir; uygun bütçe, ucuzluk gelir. Gezer tozar, gece yatmaya da hostelime giderim kafasında olanların uğrak yeridir bu odalar.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA HOSTEL VAR

İnternete 'HostelWorld' yazın, dünyanın dört bir yanındaki hostellere ulaşın, seçin, beğenin, rezervasyon yaptırın.

BASİT, PRATİK, İŞLEVSEL

Düşük bütçeleri hosteller, özellikle sırt çantasını alıp gidenlerin vazgeçilmez adresi. Hostel uzun bir seyahat planı olanlara, öğrencilere, gezginlere çok basit, pratik ve işlevsel bir konaklama sunuyor.

NEYE BENZİYOR

Otel ve hotel mantığından farklı olarak çoklu konaklama göze çarpar; 4-6-8-12 kişilik odalarıyla seçenekleriniz var. Evet, tanımadığınız sizin dışınızdaki 8 kişiyle aynı odayı paylaşabilirsiniz, doğru anladınız. Hemen aklınıza ‘hırsızlık, gasp, adam kaçırma…’ gibi ne kadar felaket varsa gelmesin. Yasal bir kuruluşta, sizin gibi gezmeye gelmiş Avrupa’nın medeni gezginleriyle kalıyorsunuz.

TEHLİKELİ Mİ

Bu korku ve önyargınızı biraz olsun yıkmak için ‘hostel’ mantığından bahsedeyim. Öncelikle bu odalarda kalmak için ‘reception’ dediğimiz yerde ‘chek in’ yaparak odanıza geçiyorsunuz. Kimse bavulunuzu falan da taşımıyor, kendin pişir kendin ye. Yaptığınız şey aslında bir oda değil, yatak kiralamak.

Bunun yanında bir de size ait olan özel eşyalarınızı kilitleyebileceğiniz dolaplarınız var. İsterseniz anahtarı yutun, kimse eşyanızla ilgilenmiyor; sonuçta sizin gibi o da tehlikede olduğunun farkında. Siz yine de gitmeden önce seyahat sigortanızı mutlaka yaptırın tabii. Bu tarz olaylar görülmemiş midir, tabii ki görülmüştür ama dikkat ettiğiniz sürece hiçbir sorun olmaz.

TABİİ Kİ SEÇİCİ OLUN, HEPSİ AYNI DEĞİL

Her otel ve hotelde olduğu gibi, hostellerinde bütçeye göre kalitelisi, daha temizi ve güvenlisi var. Genelde en çok tercih edilen turistik şehirlerde böyle bir problem az görülür. Çünkü gezginlerin yoğun hostel ilgisi bu alanların kaliteli ve temiz olmasını gerekli kılıyor. Fakat teknolojinin çok gelişmediği fakir ülkelere giderseniz (Afrika, Hindistan…) hijyen konusunda seçici davranın.

SADECE UYUMALIK

Odada yaptığınız tek eylem ‘uyumak’. Onun dışında ortak alan dediğimiz mutfaklarda(hepsinde yok) yemek yiyebilir ve banyo kısımlarındaki kabinlerde özel ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Merak etmeyin en az standart bir otel kalitesinde ve temizler.

İKİ TÜR HOSTEL ODASI VAR

Genellikle 2 türlü hostel odası vardır denebilir. Birincisi; odanın büyüklüğüne göre farklı sayıda tekli yatağın veya ranza şeklinde yatakların sıralandığı dorm denilen odalar.

İkinci tür hostel odalar ise ‘private room’ dediğimiz 2 kişilik olanlar. İki ayrı yatağı olan odalar kalabalık ortamlardan rahatsız olanlar için uygun. Fakat hotellerin ‘bütçe’ mantalitesine ters ve pahalı. Gidin otelde kalın.

Size özel olarak kullanabileceğiniz battaniye, havlu, yastık ve çarşaf veriliyor. Daha ne olsun?

HOSTELDE KİMLER KALIR

Hostelde senin benim gibi gezginlerden öğrencilere, tek başına gelenlerden çiftlere, +18’den 70’e herkes kalabilir. Hostel kapıları dünyanın dört bir yanından gelen her insana kapılarını açıyor. Kaldığınız odalar adeta Birleşmiş Milletler; İngiliz’i, Fransız’ı, Türk’ü, Japon’u, Afrikalısı ve daha birçok ırktan insanla odanızı paylaşıyorsunuz.

HOSTEL KURALLARI

Odalarda boy boy asılı ‘görgü kuralları’ var: Sessiz olmak, kimseyi rahatsız etmemek ve odayı temiz tutmak başlıca görevleriniz. Aksi halde bir şikâyet gelirse güzel ceza ödersiniz.

KAÇ PARA

Yazının başında da söylediğim gibi hotellerdeki konaklama ücretlerinde kalite ve standartlar belirleyici. Gideceğiniz ülke, konaklayacağınız kişi sayısı ve merkezi uzaklığı oda fiyatlarını değiştiriyor. Hosteller genel olarak geceleği 10 euro kadar düşük bir fiyattan başlayarak 15-20-25 euro şeklinde değişkenlik gösterir.

Gitmeden önce internetten rezervasyon yapabileceğiniz gibi, yoldan geçerken de girip bir yatak kiralayabilirsiniz.

MEZKEZLER HOSTEL KAYNIYOR

Hostellerin en güzel özelliklerinden biri de genelde şehir merkezlerinde konumlanmaları. Yurt dışında zaten Türkiye’de olduğu gibi üç öğün açık büfeli son kalite otel bulmak zor, bulsanız da çok pahalı ve merkezden uzak. Hosteller siz gezginler için her şeyi düşünmüş adeta. Çantanı dolaba kitle, git gez, uyu kalk ve yola devam et. Basit ve pratik bir gezi için birebir.

ARKADAŞ CANLISI BİR ORTAMI VAR

Hostellerin herhalde en sevdiğim özelliği, bir sürü insanın sanki birbirleri için gelmiş gibi arkadaş canlısı olması. Hostellerin alt katında genelde pub ve restoranı bulunur. Burada sabah ve akşam aktiviteleri ile insanlar bir arada hareket edebiliyor. Kalabalık gruplar şeklinde turistik geziler düzenleniyor, eğlence ve adaptasyon için çeşitli oyunlar oynanıyor.