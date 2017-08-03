Hrant Dink cinayeti davasında 4 tahliye

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşgun Çakar ve ana dava dosyası sanıkları Ogün Samast, Erhan Tuncel ile jandarma görevlileri, gazeteciler Ekrem Dumanlı ve Ercan Gün'ün de aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 10'u firari 85 sanıklı davada, tutuklu sanıklardan dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü emekli Yarbay Atilla Güçlüoğlu, yine suç tarihinde Samsun Jandarma Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Murat Bayrak, Astsubay Birol Ustaoğlu ve Astsubay Yüksel Avan'ın tahliyesine karar verildi.

"YAPTIĞIM EN DEĞERLİ HABERLERDEN BİRİYDİ"

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tahliye taleplerine ilişkin söz verilen gazeteci Ercan Gün, 24 yıllık gazetecilik hayatında yüzlerce binlerce haber yaptığını belirterek, "Yaptığım en değerli haberlerden (Ogün Samast'ın Samsun'da çekilen görüntüleri) biriydi. Bu kadar vahim bir konunun aydınlatılması, katkıda bulunmak açısından önemliydi." dedi.

Gün, haberinde devlet memurlarının yüzünün buzlandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ekrem Dumanlı veya herhangi bir kişi bana bu görüntüyü getirse yine yayınlarım. Usame bin Laden tarafından gelse yine yayınlarım. FETÖ bu görüntüleri çekip yollasa ben yine yayınlarım. Görüntüler bana kargoyla geldi. Tanımadığım polis şefi yoktur. İyi bir gazeteci olduğum için buradayım. Tek hatam o haberi yaptıktan sonra bir daha bu dosyaya bakmamam oldu. Ben bir gün boyunca Hülya Avşar'ın görüntüsünün peşinde koştuğumu hatırlıyorum. Mesleğime, aileme ve çocuğuma dönmek istiyorum. Tahliyemi istiyorum."

ÖRGÜTSEL BAĞIM YOK

Tutuklu sanık Ali Öz de FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını, Bank Asya'ya para yatırmadığını, himmet vermediğini belirterek, 10 yıldır bu davadan yargılandığını söyledi. Trabzon'da görev yaptığı istihbarat şube ve personelinin, örgütsel bağı olduğuna inanmadığını ifade eden Öz, 12 aydır tutuklu olduğunu dile getirerek, tahliyesini istedi.

4 ASKERE TAHLİYE

Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü emekli Yarbay Atilla Güçlüoğlu, yine suç tarihinde Samsun Jandarma Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Murat Bayrak, Astsubay Birol Ustaoğlu ve Astsubay Yüksel Avan'ın tahliyesine karar verdi.

Heyet, tahliyelere gerekçe olarak, "TSK'dan ihraç olmamaları, Ogün Samast'ın bu sanıklarla ilgili beyanının çelişkili olması, sanık Bayrak'ın telefonundaki görüntülerin Samast'ın emniyetteki görüntüleri olması ve bunun diğer sanıklarca da doğrulanması, bu sanıkların FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen sanık Muharrem Ay ile iltisaklı oldukları belirtilmesine rağmen sanık Ay'ın tutuksuz olması, Birol Ustaoğlu'nun üst rütbesindekilerce bayraklı foto çekmesinin emredilmesi, Ustaoğlu'nun astsubay olması, o an emniyette birçok üst rütbeli karşısında resen hareket edemeyeceği ve amacının algı operasyonu olmadığı, Samast'ı konuşturma niyetinde olması, bunun aksinin ispatlanamaması ve sanıkların FETÖ ile bağlantılarının tespit edilemediğinin aşikar olması" gösterildi.

Heyet, duruşmaların 2, 3, 5 ve 6 Ekim'de yapılmasına hükmetti.