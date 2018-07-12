Hrant Dink cinayeti davasında iki kişiye tahliye kararı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tanık beyanlarının ardından söz alan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık ve avukatların tahliye taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, ara kararları açıkladı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE KARARI

Tutuklu sanıklardan dönemin Trabzon İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız'ın halen görevde olması, FETÖ ile iltisakının tespit edilmemesi ve tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Yıldız'ın haftada üç gün imza vermesini içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Tutuklu sanıklardan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün de ev hapsiyle tahliye edilmesine hükmeden mahkeme, bir sonraki duruşmanın 24, 25, 27, 28 Eylül'de yapılmasını karara bağladı.