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Hristiyan Birlik Partisi'nde İslam çatlağı

İçişleri Bakanı Seehofer'in "İslam Almanya'ya ait değildir" sözleriyle koalisyon ortakları CDU ve CSU arasında başlayan tartışma sürüyor.

Haber Merkezi | 01.04.2018 - 09:19..
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Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in "İslam Almanya'ya ait değildir" şeklindeki sözleri koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında görüş ayrılığı yarattı.

MÜSLÜMANLARA SAYGI

Alman Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunun artık kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi. CDU'lu politikacı Schäuble, Funke Medya Grubu'na verdiği mülakatta, "Tarihini gidişine engel olamayız. İslam'ın artık Almanya'nın bir parçası haline gelmesi durumuyla herkesin yüzleşmesi gerekiyor" dedi.

Schäuble, ancak Müslümanların da, Müslüman gelenekleriyle şekillenen bir ülkede yaşamadıklarının bilincinde olması gerektiğini vurguladı.

MERKEL'E TEPKİ

Müslümanlara saygı başlıklı açıklamaların geldiği Almanya'da yabancı karşıtlarının Merkel'e yönelik tepkileri de sürüyor.

CSU Alman Meclis Grubu Başkanı Alexander Dobrindt ise Focus dergisine yaptığı açıklamada, "İslam Almanya'ya ait değildir" sözünü tekrarladı. "İslam Almanya'ya ait" sözünün göçmenlere yanlış bir mesaj olacağını belirten Dobrindt, bu sözün "uyuma engel" olduğunu savundu. Göçmenlerin topluma uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Dobrindt, bu ülkede Almanları karşılarına alarak yaşamamaları gerektiğini ifade etti.


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