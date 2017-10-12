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HSK, 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi
Hakimler, Savcılar Kurulu yargı mensuplarıyla ilgili yeni bir karar aldı.
12.10.2017 - 21:04
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Gündem
Bu kapsamda 287
hakim
ve savcının görev yeri değiştirdi.
Detaylar gelecek...
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