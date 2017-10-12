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HSK, 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi

Hakimler, Savcılar Kurulu yargı mensuplarıyla ilgili yeni bir karar aldı.

12.10.2017 - 21:04
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HSK, 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi

Bu kapsamda 287 hakim ve savcının görev yeri değiştirdi.

Detaylar gelecek...

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