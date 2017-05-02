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HSK üyeliği için Meclis'e 83 başvuru yapıldı

28 Nisan Cuma günü başlayan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği başvuruları bugün sona erdi.

02.05.2017 - 21:30
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları içeren 663 sayılı kararının Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasının ardından başvurulan bugün bitti.

83 ADAY ADAYI BAŞVURDU

Üçü Yargıtay, biri Danıştay üyeleri ve üçü yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere HSK'ye 7 üye seçecek olan Meclise, 83 aday adayı başvurdu.

YENİ ÜYELER 15 GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK

Komisyon her bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. TBMM Genel Kurulu, aynı usul ve nisapları gözeterek 15 gün içinde seçimi tamamlayacak.

SEÇİMLER NASIL YAPILACAK

Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanacak.

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