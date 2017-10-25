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HSK'da 3 genel sekreter görevden alındı

Yargı teşkilatında başlayan değişim HSK genel sekreterleriyle devam etti. 3 isim görevden alınırken yerlerine gelenler de belli oldu.

25.10.2017 - 22:36
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HSK'da 3 genel sekreter görevden alındı

Adalet Bakanlığı Müşteşarlığı'na Selahaddin Menteş'in getirilmesinin ardından bu kez de Hakimler Savcılar Kurulu'nda ( HSK) önemli değişiklikler yapıldı.

HSK'da 3 genel sekreter görevden alındı

3 İSİM GÖREVDEN ALINDI

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre; HSK genel sekreterleri İbrahim Pektaş, Turan Kuloğlu, Musa Kanıcı görevden alındı.

ATAMALAR YAPILDI

HSK Başkanı ve Adelet Bakanı Abdülhamit Gül'ün oluru ile Adalet Akademesi Daire Başkanı Mahmut Akgün, HSK Başmüfettişi Sinan Ekici, Bakanlık Tetkik Hakimi Ali Erdem yeni HSK genel sekreterleri olarak görevlendirildi.

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