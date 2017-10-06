HSK'nın ihraç kararları Resmi Gazete'de

Söz konusu kararda, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatları bulunduğu sabit görülen 39 hakim ve cumhuriyet savcısının aynı kararname maddesi uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği bildirildi.

10 GÜN İÇİNDE...

HSK Genel Kurulunda oy birliğiyle alınan kararda, meslekten çıkarılanların 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun 33'üncü maddesi doğrultusunda kararın tebliğ tarihinde itibaren 10 gün içinde HSK Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme talebinde bulunabileceği belirtildi.

Meslekten çıkarma kararlarının, HSK'ya gelen şikayet, ihbar, inceleme, soruşturma dosyaları ve bu dosyalar hakkında verilen kararlar ve mahallinde yapılan araştırmalar, FETÖ/PDY ile ilintili dosyalarda görev alan hakim ve cumhuriyet savcılarının bu dosyalardaki işlemleri ve verdikleri kararlar, örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar, cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında ifadelerine başvurulan hakim ve cumhuriyet savcılarının ifade ve sorgu tutanakları ve soruşturma sürecinde samimi itiraflarda bulunan hakim ve savcıların beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu alındığı kaydedildi.

TOPLAM İHRAÇ SAYISI

İhraç edilen son 39 yargı mensubu ile FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı toplam 4 bin 560 oldu.