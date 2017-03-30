HSYK 5 hakim ve savcıyı görevine iade etti

29 Mart'ta toplanan HSYK Genel Kurulu, meslekten çıkarma kararlarına karşı "yeniden inceleme" talebinde bulunan 4 hakim ile 3 cumhuriyet savcısının soruşturma dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile tüm delilleri inceledi.

5 HAKİM VE SAVCI GÖREVLERİNE İADE EDİLDİ

İnceleme sonucu yeniden inceleme dilekçeleri kabul edilen Hakim Serkan Özgüngör, Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Atilla Han, Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Sarıhan, Hakim Ümmügülsüm Eker ve Cumhuriyet Savcısı Ümit Kayrak hakkında verilen meslekten çıkarma kararlarının kaldırılarak görevlerine iadesine hükmedildi. HSYK Genel Kurulu, Hakim Ramazan Saluk ve Cumhuriyet Savcısı Orhan Arslan'ın yeniden inceleme taleplerinin ise reddine karar verdi.