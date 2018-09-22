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Huawei iPhone için sıraya girenlere powerbank dağıttı

Huawei, iPhone XS almak için kuyrukta bekleyen insanlara powerbank dağıtarak Apple ile dalga geçti. Powerbank'lerin üzerinde "Buna ihtiyacın olacak" ibaresi yer aldı.

Haber Merkezi | 22.09.2018 - 09:54..
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Huawei iPhone için sıraya girenlere powerbank dağıttı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Singapur’da iPhone XS ve iPhone XS Max almak için kuyrukta bekleyen insanlara cep telefonlarının kapanmaması için powerbank dağıttı.

Huawei iPhone için sıraya girenlere powerbank dağıttı

iPHONE İLE ALAY ETTİ

Powerbank’lerin her birinin 80 Singapur doları yani 59 ABD doları (371 TL) değerinde olduğu belirtildi.

Huawei’nin hediyeleri, iPhone’un ‘küçük pil ömrüyle’ dalga geçme ve aynı zamanda şirketin kendi donanımını geliştirmeye yönelik bir girişim olarak yorumlandı.

İPhone XS ve iPhone XS Max, 2,658mAh ve 3,174mAh bataryalara sahipken, Huawei’nin amiral gemisi P20 Pro’nun 4,000mAh’lik daha büyük bir bataryası var.

Ancak, pil kapasitesinin değişen güç kullanımları nedeniyle doğrudan pil ömrünün uzunluğuna etki etmediğine dikkat çekiliyor.

Huawei iPhone için sıraya girenlere powerbank dağıttı

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