Hubble teleskopunun uzaya fırlatılışının 28 yılı dolayısıyla uzayın derinliklerinden çektiği, dünyadan 4 bin ışık yılı uzakta ve 55 ışık yılı genişlikteki Lagoon Nebula’nın fotoğrafları yayınlandı.

55x22 IŞIK YILI GENİŞLİĞİNDE

Hubble Güneş’ten 32 kat daha büyük, dört ışık yılı ötedeki yıldızın görüntüsünü 55 ışık yıl genişliğindeki Nebula’nın yalnızca bir anını çekerek tespit ediyor. Kozmik tozdan ve gaz kütlesinden geçen kızılötesi ışık içinde bir yıldızın doğuyormuş gibi bir görüntü veriyor. NASA’ya göre Lagoon Nebula 55 ışık yılı genişliğinde 20 ışık yılı yüksekliğinde devasa bir varlık.

DOLUNAYDAN 3 KAT DAHA BÜYÜK

Dünya’dan 4 bin ışık yılı uzakta olmasına rağmen yine de gökyüzündeki dolunaydan üç kat daha büyük görünüyor. Gökyüzündeki bu şey ayın boyutundan 5 kat daha büyük ancak görüntüsü daha sönük. Ancak, dürbünle veya küçük bir teleskopla bakıldığı zaman bir leke gibi görünürken, Hubble baktığı zaman inanılmaz güzel ve kasırga görüntüsüyle dönen kara toz yapısında görülüyor.

NASA, Lagoon Nebula’nın etkin yoğunlukta hareketli sıcak bir nokta, gaz ve puslu toz labirentinin altına saklanmış enerjik bir gaz ve yıldız oluşumunun dönerek yükselen bir bacası görüntüsünde olduğunu belirtiyor.

Hubble teleskobundan 28. yıla özel görüntüler VİDEO



KASIRGA GÖRÜNTÜSÜ

Sıcak yıldızlar etrafındaki gazı iyonize eden morötesi radyasyon yayıyor. Bu da gazın ışıltılı bir şekilde parlaması ve başka bir alemin hayalet şekillerine dönüşmesini sağlıyor. Nasa görüntüyü, “Herschel 36 yıldızlar arası, her biri yarım ışık yılı uzunlukta urgan yapılı esrarengiz bir kasırga görüntüsü oluşturuyor.” şeklinde yorumluyor.

Uzay siklonları, yeryüzündeki kasırgalara benzer şekilde, bulutların sıcak dış yüzeyleri ve soğuk iç yüzlerindeki ısı farkları sebebiyle dönerek huni benzeri görüntüler sergiliyor. Daha sonra bu bunlar öyle ağırlaşıp çöküyor ki kendi ağırlığı altında çöküp tamamen yeni yıldız jenerasyonu oluşturuyor.

43 BİN 500 UZAY OLUŞUMUNU İNCELEDİ

Uzaya gönderildiğinden beri gözleri faltaşı gibi açtıran bu tür yıldızlararası oluşumların görüntüleri bu tür oluşumlara sadece bir örnek teşkil ediyor.

Hubble 24 Nisan 1990’dan beri uzay mekiği Discovery’ye monteli olup NASA ile Avrupa Uzay sanayinin ortak üretimidir. Hubble teleskobu bu zamana kadar 43 bin 500 uzay oluşumunu inceledi. Hubble 28 yıl içinde dünyanın etrafını 163 bin 500 defa dolaştı. Öyle ki bazen Plüton’dan daha öteye kadar gitti. Hubble teleskobu 20 ışık yılı uzaktan şaşırtıcı fotoğraflar çekmeyi başardı ve astronomi tarihinde dramatik keşifler yaptı. Teleskop dünyadan 370 mil yükseklikte olup yerde konuşlu teleskoplardan 5 misli daha net fotoğraf çekti.

2020 YILINA KADAR ÇALIŞACAK

Hala iyi duruma olduğu belirtilirken Hubble’nin 2020 yılına kadar çalışmaya devam etmesi düşünülüyor. Onun Webb Uzay Teleskopu’nun alacağı 2020’ye kadar çalışmasının süreceği belirtildi.

James Webb teleskopu evrenin sırlarını çözmeye çalışan bir zaman makinesi olarak tanımlanıyor.

James Webb teleskopunun evrenin ilk doğuş zamanı olan 13,5 milyar öncesine bakmak için kullanılacağı belirtildi. James Webb, atıldığı zaman büyük patlamanın 2 yüz milyon ışık yılı sonrasına bakabilecek dünyanın en büyük teleskobu olacak.