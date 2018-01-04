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Hüda Kaya HDP'li olmasını Kur'an-ı Kerim'e bağladı

İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Kur'an-ı Kerim'e okuduğu bir ayette sonra HDP'li olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 07:30..
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Hüda Kaya HDP'li olmasını Kur'an-ı Kerim'e bağladı

Hüda Kaya HDP'li olmasını Kur'an-ı Kerim'e bağladı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de siyaset yapan Hüda Kaya, partinin farklı bir yüzü olarak ön plana çıkmaya çalışıyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Kaya, yaptığı açıklamalarla tartışmaları da beraberinde getirdi.

HDP'li olmasını Kur'an-ı Kerim'de okuduğu bir ayete bağlayan Kaya, "Dini siyasete alet ediyor" eleştirilerinin hedefi oldu.

"İNANIN KUR'AN'DAN ÖĞRENDİM"

Hüda Kaya, şunları söyledi: "Ben özgür ve bir kadın kimliğiyle nasıl olmam gerektiğini, inanın Kur'an'dan öğrendim.

Hucurât Suresi 9'uncu ayet şöyle der: "İki taraf birbirleriyle çarpıştığında aralarını bulun, barışı sağlayın. Bir taraf diğerine saldırmaya devam ederse, Allah'ın emrine, barışa gelinceye kadar siz de onlara karşı mücadele edin. Vazgeçerlerse, tarafların arasını adaletle ayırın, hükmedin."

"HDP VE EZİLENLERLE BERABER OLMA NOKTASINA..."

Bugün HDP ve ezilenlerle beraber olma noktasına gelmem için beni ikna eden bu ayettir.

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