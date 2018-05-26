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HÜDA-PAR ile HDP arasında yakınlaşma

6-8 Ekim olaylarında katledilen insanları unutan HÜDA-PAR, terör örgütünün siyasi kanadı ile barış şerbeti içmeye hazır olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 26.05.2018 - 15:07..
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HÜDA-PAR ile HDP arasında yakınlaşma

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, 6-8 Ekim olaylarıyla Türkiye'yi iç savaşa sürüklemek istedi.

Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla sokaklara inen örgüt yandaşlarının saldırıları sonucunda 50 kişi hayatını kaybetmişti.

YASİN BÖRÜ 16 YAŞINDAYDI...

Hayatını kaybedenler arasında yoksul ailelere kurban eti dağıtmak için sokakta bulunan Yasin Börü ve arkadaşları da vardı.

Henüz 16 yaşında olan Yasin Börü, HDP'den yapılan açıklamayla sokaklara inen terör yandaşlarının vahşi saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.

Yaşanan acı olayların bir dönem sıkı savunucularından olan HÜDA-PAR, bugünlerde örgütün siyasi kanadıyla yakın ilişkiler kurmanın planlarını yapıyor.

HÜDA-PAR ile HDP arasında yakınlaşma

"BARIŞ ŞERBETİ İÇMEYE HAZIRIRZ"

KRT TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan HÜDA PAR Sözcüsü Sait Şahin, HDP ile barışmaya hazır olduklarını söyledi.

Sait Şahin, "6-8 Ekim olaylarının acısını gömmeye, HDP ile barış şerbeti içmeye hazırız. HDP, Hüda-Par meselesi aile meselesidir. Çatışmaların, düşmanlıkların devam etmesini biz doğru bulmuyoruz. Aile içinin düzelmesi bu memleketin hayrınadır." şeklinde konuştu.

HÜDA-PAR ile HDP arasında yakınlaşma VİDEO

HÜDA-PAR ile HDP arasında yakınlaşma

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HÜDA-PAR ile HDP arasında yakınlaşma

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