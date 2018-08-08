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Hudeyde'de kadınlar için tehlike büyüyor

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Yemen'in Hudeyde kentinde artan şiddetin yaklaşık 90 bin kadının hayatını tehdit ettiğini açıkladı.

AA | 08.08.2018 - 23:44..
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BM Nüfus Fonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin 5 ilçesinde jinekologlara destek verildiği ancak güvenliğin olmayışı ve korku faktörlerinin, hastaların sağlık hizmetlerine ulaşma çabası önünde engel oluşturduğu belirtildi.

SAĞLIK HİZMETLERİ DURMA NOKTASINDA

"Hudeyde'de artan şiddet, yaklaşık 90 bin kadını tehdit ediyor." ifadesine yer verilen açıklamada, bu kadınların 14 bininde gebelikle ilgili acil bakım gerektiren komplikasyon ihtimali olduğu aktarıldı.

Yemen'deki anne ölüm oranlarının yüksekliğine dikkat çekilen açıklamada, ülkede devam eden savaş ve kriz nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşımın son derece sınırlı olduğu da vurgulandı.

Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birlikleri tarafından desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanıyor.

Hudeyde'de kadınlar için tehlike büyüyor

HASTALIKLAR ARTIYOR

Ülkede temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerden dolayı salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.

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