taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.066
USD
3,7828
EURO
4,5172
ALTIN
159,43
PETR
69,1300

Hudut Kartalları bir yılda 20 bin kaçak yakaladı

Yunanistan ve Bulgaristan'a komşu olan Edirne'de, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, sınırda kuş uçurmuyor.

DHA | 10.01.2018 - 10:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Savaş ya da ekonomik nedenlerle ülkelerinden kaçarak Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kaçakların geçiş güzergahı olan Edirne'de sınırda görev yapan Hudut Kartalları, yaya ve araçlı devriyelerin yanı sıra son teknoloji termal kameralarla sınırlarda denetimlerini sürdürüyor.

Hudut Kartalları bir yılda 20 bin kaçak yakaladı

Avrupa umuduyla insan kaçakçılarının kılavuzluğunda Yunanistan ve Bulgaristan sınırına kadar gelen kaçaklar, askeri devriyeler tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor.

20 BİN KAÇAK YAKALANDI

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın 2017 verilerine göre yapılan denetimler sayesinde Afganistan, Suriye, Irak ve Pakistanlı kadın, çocuk ile yaşlılarında bulunduğu 20 bin 14 kaçak sınırı geçemeden 'Hudut Kartalları' tarafından yakalandı.

Hudut Kartalları sınırda kuş uçurmuyor

Hudut Kartalları bir yılda 20 bin kaçak yakaladı

Sınırda yakalanan kaçak ya da sığınmacılar kontrollerinin ardından hudut karakolunda kimlik tespiti, sağlık durumu, üst araması gibi işlemlerden geçiriliyor.

"TÜRK YASALARIYLA YARGILANACAKSINIZ"

Burada kendilerine Arapça tercümanlar sayesinde bilgi verilerek Türk makamları tarafından gözaltına alındıkları ifade ediliyor ve şu açıklama yapılıyor:
"Siz şimdi Türk makamlarının elinde bulunuyorsunuz. Eğer dost olarak geldiyseniz, hoş geldiniz. İlk önce üzerinizde bulunan eşyalar, dokümanlar, ceplerinizdekiler teslim alınacak. Bunlara ilişkin liste hazırlanacak bir kopyası size verilecektir. Mühürlenen eşyalarınız daha sonra sizin huzurunuzda yeniden açılacaktır. Sağlık durumunuzun tespiti için bir doktor tarafından kontrol edileceksiniz. Kısa zamanda başka bir yere götürüleceksiniz. Yasaya aykırı bir şekilde hududu aştığınız için kim olduğunu ve ne olduğunuz belli olana kadar Türk makamların elinde tutulacaksınız. Samimi bir şekilde davrandığınız tespit edilince serbest bırakılacaksınız. Eğer bize içtenlikle davranırsanız iyi muamele göreceksiniz. Korkulacak bir şey yoktur. Burada geldiğiniz memleketin yasaları değil, Türk yasalarıyla yargılanacaksınız."

Yasal işlemleri tamamlanan kaçak ya da sığınmacılar 54'üncü Mekanize Piyade Komutanlığı tarafından kalacakları yerlere battaniye, yaşam ve temizlik malzemesi verilerek yerleştiriyor.

Hudut Kartalları bir yılda 20 bin kaçak yakaladı

Kimliklerinin tespit edilmesinin ardından sınır dışı işlemleri için kaçaklar, jandarma ekiplerine daha sonra Edirne Göç İdaresi'ne teslim ediliyor.

TERMAL KAMERALI İNCELEME

Meriç ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Burhan Tuna Hudut Karakolu devriyeleri kaçaklarla mücadeleyi, yaya ve araçlı devriyenin yanı sıra son teknoloji termal kameralarla sürdürüyor. 24 saat termal kamera önünde sınırı gözetleyen hudut kartalları, gelişmeleri telsiz aracılığıyla devriyelere bildirerek kaçakları yasa dışı kaçışlarını engelliyor.

Hudut Kartalları bir yılda 20 bin kaçak yakaladı

6 YILDA 116 BİN 936 KAÇAK YAKALANDI

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı verilerine göre 6 yılda 116 bin 936 kaçak yurt dışına çıkmadan yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçak yakalamalarının yıllara göre dağılımı ise şöyle:

Yıl         Kaçak sayısı
2011      22 bin 664
2012      17 bin 448
2013      16 bin 383
2014      13 bin 443
2015      14 bin 826
2016      12 bin 158
2017       20 bin 14

Hudut Kartalları bir yılda 20 bin kaçak yakaladı

Hudut Kartalları bir yılda 20 bin kaçak yakaladı



İlginizi Çekebilir
Erzurum'da görme engellilerle empatiye şaşırtan tepki
Bir grup üniversite öğrencisi, gözlerine siyah bant takıp, beyaz bastonlarla yürürken taksicinin beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.
Terörden temizlenen Diyarbakır ışıl ışıl oldu
Teröre son zamanlarda vurulan büyük darbenin izleri, en güzel Diyarbakır'dan okunuyor.
Anjiyo yapılan hastaya 'stent takmayı unuttular' iddiası
Diyarbakır’da, anjiyo yapılan hastanın yakınlarının doktor ve hemşirelerle ilgili iddiaları üzerine, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi yetkilileri konuyu incelemeye aldı.
Kadıköy'de inşaat işçisi ölüme meydan okudu
İstanbul Kadıköy'de bir işçi, çalıştığı inşaatın 3'üncü katına beton mikserin borusuna tutunarak çıktı. Ölüme meydan okuyan işçinin yaptıkları kameralara yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

117
8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

68
Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

51
Hasip Kaplan siyaseti bıraktı

Hasip Kaplan siyaseti bıraktı

90
Bülent Tezcan yüzde 60'dan fazlasını bekliyor

Bülent Tezcan yüzde 60'dan fazlasını bekliyor

518
AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

104
Camı taşla kırıp içeri girdi 'Banka benim' dedi

Camı taşla kırıp içeri girdi 'Banka benim' dedi

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM