Hudut Kartalları bir yılda 20 bin kaçak yakaladı

Savaş ya da ekonomik nedenlerle ülkelerinden kaçarak Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kaçakların geçiş güzergahı olan Edirne'de sınırda görev yapan Hudut Kartalları, yaya ve araçlı devriyelerin yanı sıra son teknoloji termal kameralarla sınırlarda denetimlerini sürdürüyor.

Avrupa umuduyla insan kaçakçılarının kılavuzluğunda Yunanistan ve Bulgaristan sınırına kadar gelen kaçaklar, askeri devriyeler tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor.

20 BİN KAÇAK YAKALANDI

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın 2017 verilerine göre yapılan denetimler sayesinde Afganistan, Suriye, Irak ve Pakistanlı kadın, çocuk ile yaşlılarında bulunduğu 20 bin 14 kaçak sınırı geçemeden 'Hudut Kartalları' tarafından yakalandı.

Hudut Kartalları sınırda kuş uçurmuyor

Sınırda yakalanan kaçak ya da sığınmacılar kontrollerinin ardından hudut karakolunda kimlik tespiti, sağlık durumu, üst araması gibi işlemlerden geçiriliyor.

"TÜRK YASALARIYLA YARGILANACAKSINIZ"

Burada kendilerine Arapça tercümanlar sayesinde bilgi verilerek Türk makamları tarafından gözaltına alındıkları ifade ediliyor ve şu açıklama yapılıyor:

"Siz şimdi Türk makamlarının elinde bulunuyorsunuz. Eğer dost olarak geldiyseniz, hoş geldiniz. İlk önce üzerinizde bulunan eşyalar, dokümanlar, ceplerinizdekiler teslim alınacak. Bunlara ilişkin liste hazırlanacak bir kopyası size verilecektir. Mühürlenen eşyalarınız daha sonra sizin huzurunuzda yeniden açılacaktır. Sağlık durumunuzun tespiti için bir doktor tarafından kontrol edileceksiniz. Kısa zamanda başka bir yere götürüleceksiniz. Yasaya aykırı bir şekilde hududu aştığınız için kim olduğunu ve ne olduğunuz belli olana kadar Türk makamların elinde tutulacaksınız. Samimi bir şekilde davrandığınız tespit edilince serbest bırakılacaksınız. Eğer bize içtenlikle davranırsanız iyi muamele göreceksiniz. Korkulacak bir şey yoktur. Burada geldiğiniz memleketin yasaları değil, Türk yasalarıyla yargılanacaksınız."

Yasal işlemleri tamamlanan kaçak ya da sığınmacılar 54'üncü Mekanize Piyade Komutanlığı tarafından kalacakları yerlere battaniye, yaşam ve temizlik malzemesi verilerek yerleştiriyor.

Kimliklerinin tespit edilmesinin ardından sınır dışı işlemleri için kaçaklar, jandarma ekiplerine daha sonra Edirne Göç İdaresi'ne teslim ediliyor.

TERMAL KAMERALI İNCELEME

Meriç ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Burhan Tuna Hudut Karakolu devriyeleri kaçaklarla mücadeleyi, yaya ve araçlı devriyenin yanı sıra son teknoloji termal kameralarla sürdürüyor. 24 saat termal kamera önünde sınırı gözetleyen hudut kartalları, gelişmeleri telsiz aracılığıyla devriyelere bildirerek kaçakları yasa dışı kaçışlarını engelliyor.

6 YILDA 116 BİN 936 KAÇAK YAKALANDI

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı verilerine göre 6 yılda 116 bin 936 kaçak yurt dışına çıkmadan yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçak yakalamalarının yıllara göre dağılımı ise şöyle:

Yıl Kaçak sayısı

2011 22 bin 664

2012 17 bin 448

2013 16 bin 383

2014 13 bin 443

2015 14 bin 826

2016 12 bin 158

2017 20 bin 14



