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Hukuk fakültesi öğrencisi intihar etti

Antalya'da hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi Can Özgüler, 5 katlı binanın terasından atlayarak yaşamına son verdi.

26.06.2017 - 12:00
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde oturan Can Özgüler, terastan kendini boşluğa bıraktı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Can Özgüler, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan, başına darbe alan Can Özgüler sabaha karşı yaşamını yitirdi. Hastaneye gelen anne ve babası uzun süre gözyaşı döktü.

KKTC'de bir üniversitenin hukuk fakültesinde öğrenci olan Can Özgüler'in, geçen hafta ailesinin yanına geldiği ve psikolojik tedavi gördüğü kaydedildi.

Hukuk fakültesi öğrencisi intihar etti

Hukuk fakültesi öğrencisi intihar etti

Hukuk fakültesi öğrencisi intihar etti

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