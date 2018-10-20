Hukuk mezunlarına meslek öncesi sınav

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakim, savcı yardımcılığı ve mesleki yeterlilik sınavlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

YENİ HUKUK EĞİTİMİ

Yargı hizmetlerinin verilmesinde mesleki yetkinliğin önemine işaret eden Gül, yeni bir hukuk eğitimi modeli ile hukuk alanındaki mesleklere giriş sistemi üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Abdulhamit Gül, uluslararası uygulamaların da incelendiğini aktardı.



Hakim ve savcı yardımcılığının, mesleğe daha iyi, tecrübeli, donanımlı hazırlanmayı sağlayacağını vurgulayan Bakan Gül, konunun, hakim ve savcıların, mahkemelerin iş yükünü de hafifletecek bir model olarak gündemlerinde bulunduğunu bildirdi.

Adalet Bakanı Abdülhamid Gül

AMAÇ TECRÜBE ARTIŞI

Hakim ve savcı yardımcılarının, hakim ve savcıların nezaretinde bazı işlemleri yapacağını kaydeden Bakan Gül, bu sürede tecrübelerin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.



Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatan Gül, hakim ve savcı yardımcılığında belirli bir süre öngördüklerini, bu sürede teori ve pratiğin kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti.

"SINAV, MESLEĞİN KALİTESİNİ ARTTIRACAK"

Adalet Bakanı Gül, "Mesleki yeterlikle hukuki yeterlilik sınavı düşünüyoruz. Hukuk fakültesinden mezun olan birisi noter, avukat, hakim, savcı, noter yardımcısı ne olacaksa önce bir hukuki yeterlilik sınavına girecek, bu sınavı geçtikten sonra diğer alanlarda, hangi mesleği düşünüyorsa o sınava girecek. Bunun da mesleğin kalitesini artıracağını düşünüyoruz. Strateji belgemizle beraber bu konuda da önerileri alıyoruz. Kamuoyunda da büyük destek gördük. Bunun yargıya güveni ve kaliteyi artıracağına inanıyoruz" dedi.

