Hükümet ev almak isteyenlerin ilk konutuna destek verecek

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konut hesabı uygulamasını daha etkin hale getirmek amacıyla sistemi yeniden düzenlediklerini açıkladı.

3 YIL DÜZENLİ ÖDEME ŞARTI

Katılımcıların konut hesabı açabilmeleri için Türk vatandaşı olması ve konut sahipliğinin bulunmaması gerektiğine işaret eden Şimşek, devlet katkısına hak kazanabilmek için de en az 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme şartının bulunduğunu anımsattı.

Ekim 2017 verileri dikkate alındığında 14 bankada mevcut konut hesabı sayısının 11 bin 348 olduğunu belirten Şimşek, bu sayıyı yetersiz bulduklarını dile getirdi. Şimşek, katılımcıların sistemi yeterince cazip görmediği tespitinden hareketle uygulamanın daha etkin hale getirilmesi amacıyla sistemi yeniden dizayn etmeye karar verdiklerini vurguladı.

DAHA DÜŞÜK FAİZ İMKANI

Şimşek konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Yeni konut hesabı modelinde önemli bir yenilik olarak bankalar ve katılımcılar arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde daha düşük faiz oranıyla tasarruf yapılması ve bunun devamında daha düşük faiz oranlarından konut kredisi kullanılması söz konusu olabilir. Mevduat olarak tutulan paranın süresi ve miktarı arttıkça, kredi kullandırımı sırasında uygulanacak faiz de daha düşük kalacak. Kredi faiz oranında ne kadarlık bir indirim yapılacağı aktüerya hesapları sonucunda belirlenecek. Konut hesabına yapılan devlet desteği de göz önünde bulundurulduğunda ev almak isteyen vatandaşlarımız için daha düşük bir kredi faizi söz konusu olabilecek. Bunun için bankalarla gerekli görüşmelerde bulunacağız." dedi.

DÜŞÜK STOPAJ VE TAPU HARCI FIRSATI

Uygulama kapsamında konut alan katılımcılara ilave vergi avantajları sağlanacağını vurgulayan Şimşek, tasarrufların altın depo hesaplarında altın olarak biriktirilmesine de imkan tanınacağını söyledi. Şimşek, konut hesabı birikimlerinden daha düşük stopaj ve ev alımlarında düşük tapu harcı tahsili düşünüldüğünü bildirdi.

Yeni konut hesabı modelinin, konut alımını kolaylaştırmanın yanı sıra tasarrufları artıcı bir etki yaratmasının da beklendiğini vurgulayan Şimşek, düzenlemeyi en yakın zamanda tamamlayarak EKK'ye sunacaklarını sözlerine ekledi.