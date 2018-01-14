taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.645
USD
3,7479
EURO
4,5728
ALTIN
161,30
PETR
69,7900

Hükümet ev almak isteyenlerin ilk konutuna destek verecek

Başbakan Yardımcısı Şimşek, konut hesabı uygulamasını daha etkin hale getirmek için yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

AA | 14.01.2018 - 16:53..
  1. Haberler
  2. Emlak

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konut hesabı uygulamasını daha etkin hale getirmek amacıyla sistemi yeniden düzenlediklerini açıkladı.

3 YIL DÜZENLİ ÖDEME ŞARTI

Katılımcıların konut hesabı açabilmeleri için Türk vatandaşı olması ve konut sahipliğinin bulunmaması gerektiğine işaret eden Şimşek, devlet katkısına hak kazanabilmek için de en az 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme şartının bulunduğunu anımsattı.

Hükümet ev almak isteyenlerin ilk konutuna destek verecek

Ekim 2017 verileri dikkate alındığında 14 bankada mevcut konut hesabı sayısının 11 bin 348 olduğunu belirten Şimşek, bu sayıyı yetersiz bulduklarını dile getirdi. Şimşek, katılımcıların sistemi yeterince cazip görmediği tespitinden hareketle uygulamanın daha etkin hale getirilmesi amacıyla sistemi yeniden dizayn etmeye karar verdiklerini vurguladı.

DAHA DÜŞÜK FAİZ İMKANI

Şimşek konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Yeni konut hesabı modelinde önemli bir yenilik olarak bankalar ve katılımcılar arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde daha düşük faiz oranıyla tasarruf yapılması ve bunun devamında daha düşük faiz oranlarından konut kredisi kullanılması söz konusu olabilir. Mevduat olarak tutulan paranın süresi ve miktarı arttıkça, kredi kullandırımı sırasında uygulanacak faiz de daha düşük kalacak. Kredi faiz oranında ne kadarlık bir indirim yapılacağı aktüerya hesapları sonucunda belirlenecek. Konut hesabına yapılan devlet desteği de göz önünde bulundurulduğunda ev almak isteyen vatandaşlarımız için daha düşük bir kredi faizi söz konusu olabilecek. Bunun için bankalarla gerekli görüşmelerde bulunacağız." dedi.

Hükümet ev almak isteyenlerin ilk konutuna destek verecek

DÜŞÜK STOPAJ VE TAPU HARCI FIRSATI

Uygulama kapsamında konut alan katılımcılara ilave vergi avantajları sağlanacağını vurgulayan Şimşek, tasarrufların altın depo hesaplarında altın olarak biriktirilmesine de imkan tanınacağını söyledi. Şimşek, konut hesabı birikimlerinden daha düşük stopaj ve ev alımlarında düşük tapu harcı tahsili düşünüldüğünü bildirdi.

Yeni konut hesabı modelinin, konut alımını kolaylaştırmanın yanı sıra tasarrufları artıcı bir etki yaratmasının da beklendiğini vurgulayan Şimşek, düzenlemeyi en yakın zamanda tamamlayarak EKK'ye sunacaklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

346
Trabzon'da kaza yapan Pegasus uçağının dehşet görüntüsü

Trabzon'da kaza yapan Pegasus uçağının dehşet görüntüsü

153
Pegasus'un Trabzon kazası Hürriyet'te manşet değil

Pegasus'un Trabzon kazası Hürriyet'te manşet değil

145
Trabzon'da pistten çıkan uçağın içinde çekilen görüntüler

Trabzon'da pistten çıkan uçağın içinde çekilen görüntüler

56
Hawaii'de yanlış füze alarmı

Hawaii'de yanlış füze alarmı

55
Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin domuz ziyafeti

Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin domuz ziyafeti

536
Trabzon'da pistten çıkan uçağın yolcularından o anlar

Trabzon'da pistten çıkan uçağın yolcularından o anlar

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM