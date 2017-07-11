Hükümet konut hesabı açanlara destek olacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmayla herkesin ev sahibi olması planlanıyor.

60 MİLYON LİRA BİRİKTİRİLDİ

Ağustos 2016 tarihinden itibaren yaklaşık 12 bin kişi bu uygulamaya başvurdu. Vatandaşların 13 farklı bankada açtığı hesaplarda toplamda 60 milyon lira birikti.

Ev sahibi olma hayali olan vatandaşlar, konut hesabına 5 yıl boyunca düzenli ödeme yapmaları halinde devletten 16 bin liralık yardım alacaklar.

DÜZENLİ ÖDEME YAPMAK GEREKİYOR

Konut hesabı uygulamasında devlet katkısından faydalanabilmek için Türk vatandaşı olmak, konut sahibi olmamak ve konut hesabına en az 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapmak gerekiyor.