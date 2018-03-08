taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.842
USD
3,8059
EURO
4,7263
ALTIN
162,43
PETR
64,4500

Hükümlüyü polise teslim etmek istemeyince olay çıktı

İzmir'de polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yavuz Çelik'i taziye evinde gözaltına almak isterken yakınlarının engellemesiyle karşılaştı.

DHA | 08.03.2018 - 07:49..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Onur Mahallesi 7371 sokakta meydana gelen olayda, Bayraklı ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve babaannesi ölen Yavuz Çelik'in, taziye evinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Hükümlüyü polise teslim etmek istemeyince olay çıktı

POLİSE SİLAHLA DİRENDİLER

Adrese gelen ekipler, Yavuz Çelik'i gözaltına almak istedi. Ancak yakınları buna engel olmak isteyip, polisle tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında gruptan ateş açıldı. Bunun üzerine polisin de silah kullandığı olayda, Yavuz Çelik'in kardeşi Ümit Çelik, sırtından vuruldu.

YARALI KARDEŞİN DURUMU AĞIR

Yakınları tarafından otomobille bir özel hastaneye kaldırılan Ümit Çelik yapılan müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi. Ümit Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yavuz Çelik, engellemelere rağmen yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hükümlüyü polise teslim etmek istemeyince olay çıktı

Hükümlüyü polise teslim etmek istemeyince olay çıktı

Hükümlüyü polise teslim etmek istemeyince olay çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırıkkale’de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Polisten kaçarken kaza yaptılar
Konya’da polisin "dur" ihtarına uymayan kişilerin bulunduğu otomobil kovalamaca sırasında kaza yaptı.
6 evi soyan hırsız jandarma tarafından yakalandı
Sakarya'da 6 eve giren bir hırsız, eşyaları yüklediği kamyonetle kaçarken yakalandı.
Kartal'da kaza: 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Kartal'da seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de Juventus turladı

İngiltere'de Juventus turladı

8
NATO 45 bin askerler Rusya sınırında tatbikat yapacak

NATO 45 bin askerler Rusya sınırında tatbikat yapacak

37
HDP TBMM'de teröristleri korudu

HDP TBMM'de teröristleri korudu

99
Putin: Türkiye'yle ilişkileri geliştirmekle ilgileniyoruz

Putin: Türkiye'yle ilişkileri geliştirmekle ilgileniyoruz

29
A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

38
Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

20
Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov

Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM