Hükümlüyü polise teslim etmek istemeyince olay çıktı

Onur Mahallesi 7371 sokakta meydana gelen olayda, Bayraklı ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve babaannesi ölen Yavuz Çelik'in, taziye evinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

POLİSE SİLAHLA DİRENDİLER

Adrese gelen ekipler, Yavuz Çelik'i gözaltına almak istedi. Ancak yakınları buna engel olmak isteyip, polisle tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında gruptan ateş açıldı. Bunun üzerine polisin de silah kullandığı olayda, Yavuz Çelik'in kardeşi Ümit Çelik, sırtından vuruldu.

YARALI KARDEŞİN DURUMU AĞIR

Yakınları tarafından otomobille bir özel hastaneye kaldırılan Ümit Çelik yapılan müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi. Ümit Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yavuz Çelik, engellemelere rağmen yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.