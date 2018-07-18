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Hulahop nedir

Hulahop; küçük çocukların bellerinde çevirdikleri çembere verilen isimdir.

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Sadece küçük çocukların değil, aynı zamanda yetişkinlerin de çevirdiği hulalop, çeşitli ebatlarda olabilir.

HULAHOPUN YARARLARI

Yetişkinlerin genelde spor olarak tercih ettiği hulalopun birçok yararı var. Örneğin; kalori yakmaya, kilo vermeye ve vücudun formunu sıkı bir şekilde korumasına yardımcı oluyor.

Beli, kalçayı ve dizleri güçlendiriyor, omurga esnekleşiyor. Ayrıca kendinizi dinç ve enerjik de hissetmenizi sağlıyor.

Hulahop nedir

AYARI VE DENGEYİ SAĞLAYIN

Hulahop çevirirken önemli olan ayarı ve dengeyi sağlamak. Hulahopun ivme alabilmesi için elinizle bir defa ittirmeniz, ardından ritmik bir şekilde, karnınızı kasarak, hafif hafif kıvırmanız gerekiyor.

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