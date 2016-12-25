Hulusi Paşa'dan Sarıkamış mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar yayımladığı mesajda, ''Sarıkamış Harekatı; sevdiklerinin sıcak bağırları yerine soğuk ama mübarek vatan toprağına sarılıp kefen olarak bembeyaz karlara bürünen, böylece vatana adanmışlık abidesi olarak tarihe geçen şanlı Mehmetçiğin ölümsüzlük destanıdır.'' ifadelerini kullandı.

AKITILAN KAN BOŞA GİTMEMİŞTİR

“Muharebelerde çok değerli vatan evlatları kaybedilmiş, çok kan dökülmüş ancak verilen mücadele ve akıtılan kan boşa gitmemiştir” diyen Akar, şunları kaydetti:

CANINI ESİRGEMEZ BİR MİLLET OLDUĞUMUZU BÜTÜN DÜNYAYA İSPATLADIK

“Diğer cephelerde olduğu gibi buradaki çetin muharebeler de Birinci Dünya Harbi’nde milletimize çok değerli deneyimler kazandırmış; istiklal ve hürriyet uğrunda canını esirgemez bir millet olduğumuzu bir kere daha bütün dünyaya ispatlamıştır.

TSK, MİLLETİN EMRİNDEDİR

Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihimizden aldığı feyz ve engin tecrübeler ışığında bugün her türlü hava ve arazi koşullarında muharebe edebilecek imkan ve yeteneğe sahip olarak tüm tehditlere karşı görevinin başında ve milletinin emrindedir.''

Akar, yazılan cesaret ve kahramanlık destanları ile Sarıkamış şehitlerinin adlarının sonsuza kadar yaşayacağını ifade ederek, “Bu anma günü vesilesiyle Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile başta kararlılıkla sürdürdüğümüz terörle mücadele harekatında, 15 Temmuz’da ve sınır ötesi faaliyetlerde şehitlik mertebesine ulaşan silah arkadaşlarımız, jandarma mensuplarımız, polislerimiz ve güvenlik korucularımız olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ve rahmetle anarken, tedavileri devam eden kahraman gazilerimize acil şifalar diliyor; hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile bireylerine sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.