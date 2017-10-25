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Hulusi Akar ABD'de NATO ve AB temsilcilerine seslendi

Orgeneral Akar, NATO ve AB temsilcileriyle 73 ülkenin genelkurmay başkanlarının katıldığı konferansta PKK ve DEAŞ ile mücadelemizi anlattı.

25.10.2017 - 04:56
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Hulusi Akar ABD'de NATO ve AB temsilcilerine seslendi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD'nin başkenti Washington'da 73 ülkenin genelkurmay başkanlarının yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin katıldığı terörle mücadele konferansında, Türkiye'nin bölge güvenliğine yaptığı katkıları anlattı.

Hulusi Akar ABD'de NATO ve AB temsilcilerine seslendi

NATO VE AB'DEN ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILDI

Orgeneral Akar, bu yıl ikincisi düzenlenen "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"na katılmak üzere Washington'a geldi.

ABD'nin askeri üslerinden Fort Belvoir'de gerçekleştirilen konferansa 73 ülkenin genelkurmay başkanları ile NATO ve AB'den üst düzey yetkililer katıldı.

Orgeneral Akar gerek konferans sırasında gerekse ikili görüşmelerinde, terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetleri ile Türkiye'nin bu konudaki öneri ve pozisyonunu aktardı.

Hulusi Akar ABD'de NATO ve AB temsilcilerine seslendi

"TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin Rakka meydanına asılması konusunda Türkiye'nin kaygılarını dile getiren Orgeneral Akar'ın, Amerikalı ve diğer muhataplarına PKK'nın farklı isimler kullanarak Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturmak istediği ancak Türkiye'nin buna izin vermeyeceğini ifade ettiği belirtildi.

Ayrıca Akar'ın, muhataplarına Suriye'de SDG ismini kullanan PKK/PYD terör örgütüne yapılan yardımların kesilmesi çağrısında bulunduğu, örgütün Münbiç ilçesinden çekileceğine dair sözler verildiğini ancak bu bölgede halen varlığını sürdürdüğünü anlattığı bildirildi.

Hulusi Akar ABD'de NATO ve AB temsilcilerine seslendi

AKAR, TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNİ ANLATTI

Konferansta Orgeneral Akar'ın, PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin bölgedeki güvenliği olumsuz etkilediğini ve bu tehditlere karşı Türkiye'nin öneri ve tezlerini aktardığı ifade edildi.

Akar'ın konferansta Türkiye'nin terörle mücadelesinin yanı sıra DEAŞ karşıtı operasyon, Fırat Kalkanı Harekatı, Astana süreci ile bölge güvenliğine yaptığı katkıları dile getirdiği de kaydedildi.

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