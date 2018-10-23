Hulusi Akar: Akdeniz ve Ege'de oldubittiye izin vermeyiz

Bakan Hulusi Akar, Ateş Serbest 2018 faaliyetinin "seçkin gözlemci günü"nün tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, hem siyasi, ekonomik hem de teknolojik ve askeri bakımdan çok çeşitli gelişmelerin, yeniliklerin, değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirtti.

"RİSKLERLE DOLU BİR COĞRAFYADAYIZ"

Bakan Akar, "Bu durum küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrar sorununu da maalesef beraberinde getirmektedir. Belirsizlik, risk ve tehditlerle dolu böyle bir coğrafyada ülkemizin ve milletimizin güvenliğinin sağlanması her an harekata hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduyla mümkündür" diye konuştu.

Bakan Akar, 15 Temmuz alçaklığına, ihanetine rağmen Türk Silahlı Kuvvetlerinin donanımı, disiplini yüksek, görev bilincine sahip, iyi yetişmiş, nitelikli personeliyle görev ve sorumluluklarını yerine getirebilecek güce sahip olduğunu kaydederek, “Bu haliyle ordumuz dosta güven, düşmana yani hainlere korku vermeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

"EGE VE AKDENİZ'DE PROVOKASYONDAN VAZGEÇİLMELİ"

Kıbrıs’ta, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Akar, “Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli ve bölgeyi tehlikeye atacak provokasyondan herkes vazgeçmeli, kaçınmalıdır. Milletimizin bağrından çıkan ve aynı zamanda Peygamber Ocağı da olarak bilinen Silahlı Kuvvetlerimiz Ege’de, Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs adasında uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, herkes hesabını buna göre yapsın" ifadelerini kullandı.

Münbiç ve İdlib’teki faaliyetlerin kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Bakan Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yılık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri ve bu anlayışıyla anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır" dedi.

Hulusi Akar: Akdeniz ve Ege'de oldubittiye izin vermeyiz VİDEO